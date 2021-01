U kulturního domu v Šumperku postávala v osm hodin ráno skupina lidí ve sportovním oblečení a s běžkami v rukou. Čekali na autobus, který je vyveze do hor.

„Jedu na běžky na Sedlo, poprvé v letošní zimě. Rozhodl jsem se jet autobusem. Je to pro mě výhodnější. Nemusím na Sedle parkovat. Chci vyjet na Praděd a pak zpátky do Koutů na vlak, což je ideální. Z Pradědu je to patnáctikilometrový sjezd, tak si to chci užít,“ řekl Lubomír Knápek ze Šumperka.

Lidí jako on vyrazily v sobotu dopoledne do Jeseníků tisíce. Před parkovištěm na Červenohorském sedle se dopoledne tvořila kratší fronta aut.

„Přijeli jsme před devátou a už to tady bylo skoro plné,“ poznamenal jeden z lyžařů. Po deváté hodině začala obsluha směrovat řidiče na horní parkoviště v okolí hotelu.

Na Skřítku museli dopravní situaci řešit policisté. Odstavné plochy u zdejšího motorestu jsou mnohem menší než ty na Sedle, i okolí Skřítku přitom patří k nejvyhledávanějším běžkařským cílům.

„V sobotu v dopoledních hodinách jsme v okolí Skřítku usměrňovali provoz, houstla zde doprava kvůli nájezdu běžkařů,“ sdělila policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Provoz skibusů v Jeseníkách organizuje třetím rokem Sdružení cestovního ruchu. Letos celý systém prošel velkou změnou. Jako skibusy fungují vybrané linkové spoje mezi Šumperkem a Jeseníkem. Sdružení k nim u dopravce doobjednalo spoje v časech, které jsou pro běžkaře atraktivní. Velkou výhodou je, že lidé spoje najdou ve vyhledávači IDOS.

Trasa skibusů letos kopíruje linku mezi Šumperkem a Jeseníkem. Podle Tomáše Raka se při trasování vycházelo ze zkušeností z uplynulých let.

„Jeden rok jsme jezdili i z Lipové, tam se to vůbec neosvědčilo. Následně jsme sázeli na to, že budou lidé cestovat z Ostravy, Opavy nebo Krnova vlakem do Jeseníku. Z tamního železničního nádraží ale jezdilo minimum cestujících. Lidé nám naopak vyčítali, že nejezdíme z centra města. Letos tak jezdíme z autobusového nádraží,“ objasnil Tomáš Rak.