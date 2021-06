Okolí Edenu nabízí workoutové i dětské hřiště, a nově upravená veřejná prostranství. Místní získali ucelenou oddechovou zónu a současně sály a salonky na nejrůznější akce. Zatímco děti bavila klaunská a bublinková show, dospělí už se už těšili na první gastronomické zážitky.

Zahajovací raut totiž sliboval slavnostní porcování kýty, zvěřinový guláš i medová žebra, co se rozplývají na jazyku. Pamětníci vzpomínali na tancovačky a zábavy, které zde prožili v dobách Kulturního domu.

Forner, Partyzán, Kulturák a Eden

Starosta Jindřichova Martin Korduliak připomenul velmi dlouhou historii Edenu. „Jak můžeme vidět na dobových fotkách v restauraci, za dob Rakouska Uherska to byl původně hostinec Forner. Pamětníci si ho z poválečné doby vybaví jako hospodu U partyzána. Potom dlouhou dobu až do listopadové revoluce to byl Kulturní dům. Pak v rámci restitucí objekt navrátili rodině Hasilově. Posledními majiteli byli manželé Špičákovi, kteří penzion pojmenovali Eden. V roce 2014 Eden koupila obec Jindřichov. V roce 2017 započala s jeho rekonstrukcí,“ uvedl starosta Martin Korduliak a tím, že do objektu bylo vloženo hodně práce, úsilí i peněz. Poděkoval dodavatelské firmě Ladislava Čečotky, autorům projektové dokumentace, i technickému dozoru.

Konečně bez viru a bez roušek

Přestřižení pásky se ujal senátor Ladislav Václavec, který je současně také ředitel krnovské nemocnice.

„Jsem rád, že se v této době zase vrací kultura a můžeme otevírat nejen kulturní domy, ale také restaurace a hospody. Život se nám vrací do normálu. Přeji vám, ať si nové podoby kulturního domu užijete ve zdraví. Protože vás tady vidím bez roušek, jako ředitel nemocnice vám mohu říct, že pokud byste se nakazili, přijďte včas k nám. Epidemiologická situace je velmi dobrá. Nemáme aktuálně v nemocnici ani jediného pozitivního pacienta a také v okolních obcích je nulový výskyt případů,“ prohlásil optimisticky Václavec.

Nový level gastronomie

Místostarostka Jindřichova Olga Havlová ujistila Václavce, že téměř všichni přítomní už jsou naočkovaní, a někteří i přeočkovaní. „Eden znamená ráj, a doufám, že rájem zůstane. Nemůžeme nevzpomenout a nepoděkovat tomu, kdo se na této přestavbě podílel jako první. Je to bývalý starosta pan Adámek. Chtěla bych mu za všechno poděkovat, protože to byla hodně rozporuplná stavba, a přesto ji prosadil a podařilo se. Díky tomu si dnes můžeme říct, že máme krásný penzion a hlavě obec má sál na všechny možné akce. Važme si toho,“ uvedla Havlová.

Následovala prohlídka pokojů penzionu, a zkoumání gastronomie v pojetí nového týmu Edenu. Na jídelním lístku Edenu nechybí potraviny připravené moderní vakuovou metodou sous-vide, která je založená na mnohahodinovém ohřevu ve vodní lázni při teplotách hluboko pod bodem varu.

Obraz malíře Kurečky

Interiérům Edenu dominuje velkoformátový abstraktní obraz malíře Zdeňka Kurečky z Města Albrechtic. Ten spojil představení obrazu s přednáškou o výtvarných technikách Jacksona Pollocka, které použil. Jedná se o nalévání a nakapávání barvy na ležící plátno.

„Není to náhoda, že jsem byl právě já požádán o vytvoření obrazu pro Eden. Vystavuji totiž v Jindřichově už víc jak 25 let. Abstraktní obraz možná bude překvapením pro ty, kteří znali hlavně mou krajinářskou tvorbu. Chtěl jsem tentokrát přijít s něčím, co můžete pořád znovu a znovu objevovat. Ať už obraz vnímáte jako celek, nebo na sebe necháte působit detaily, postupně objevujete jeho příběh. Nejlepší je sednout si před obraz se sklenkou vína a nechat působit barvy, linie a struktury na své podvědomí,“ představil Kurečka svůj pozoruhodný obraz v Edenu.