Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

V Jistebníku se nachází ještě dvě památky církevního charakteru a to kaplička na horním konci vesnice, která byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému a kamenný kříž uprostřed vesnice. Národní kulturní památkou obce je nádražní budova Českých drah.

Obyvatelstvo se poněmčilo v 17. století v době rekatolizace, německá škola se poprvé uvádí k roku 1660. Vedle německé školy vznikly po první světové válce dvě menšinové školy v letech 1923 až 1926, a to obecná a měšťanská.

Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Škola má rovněž různé aktivity, mezi ty nejzajímavější patří projekt Daruj škole knihu, v němž žáci mohou darovat knihy do školní knihovny, a to knihy nové, z antikvariátu či vyřazené z domácí knihovny. Dalším zajímavou aktivitou je sběr plastových vršků. Víčka škola odevzdává v rámci soutěže Plastožrout ve výkupu v Olomouci-Křelově. Získané finance škola používá na odměny žáků v mimoškolních aktivitách jako jsou například sběr papíru, výpomoc škole v průběhu prázdnin a podobně.

Šárka Storzerová, starostka obce Jistebník, jež je zřizovatelem školy, upřesnila, že během letošních prázdnin se uskutečnila rekonstrukce sociálního zařízení v novém oddělení školní družiny základní školy, jejíž součástí bylo také vybavení novým nábytkem. Školní družina je v provozu do půl páté odpoledne.

Původně pomník obětem 1. světové války byl zase odhalen v roce 1922 na počest padlým místním občanům v této válce (1914-1918). Pomník stál na návrší naproti hřbitovnímu vchodu. V roce 1961 byl z něj pořízen pomník obětem fašismu. Byl umístěn do parku proti hostinci ve vesnici (v místě dnešního prostranství před prodejnou Jednoty). Od roku 1975 je přemístěn do areálu zahrady smuteční obřadní síně.

Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Pamětní deska padlým rudoarmějcům byla odhalena 6. května 1950, a to u příležitosti oslav 5. výročí konce 2. světové války. Deska je umístěna na bludném balvanu pod svahem hřbitova naproti úřadovně bývalého místního národního výboru. Obec byla osvobozena 2. května 1945. Původně byla na bludném balvanu umístěna pamětní deska Hanze Kudlicha, bojovníka za zrušení poddanství v Rakousko-Uhersku. V červenci 1848 jako slezský poslanec v říšském sněmu ve Vídni předložil návrh na zrušení roboty, který byl po dlouhosáhých diskuzích nakonec přijat.

Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Jistebník se také výrazně zapsal do stránek sportovní historie, když místní futsalový klub, který vznikl v roce 1992 jako SK Cigi Caga Jistebník, vyhrál v letech 2002 a 2006 titul mistrů republiky.

V Jistebníku vznikl legendární sbor Jistebničtí zpěváčci, který v roce 1929 založil učitel František Lýsek. Dětský pěvecký sbor Jistebničtí zpěváčci, který byl prvním dětským sborem v tehdejším Československu. Krátce po jeho založení se inspirovalo dalších více než tři sta Zhruba o dva roky později už sbor vystupoval v ostravském rozhlase. Po poslechu rozhlasového vystoupení Jistebnických zpěváčků ohlásilo 329 učitelů v republice, že sestaví podobný sbor. V roce 1933 vystoupil jistebnický sbor na Hradě, kde zpíval prezidentu Tomáši Garrigue Masarykovi, natočil také dvě gramofonové desky. Sbor fungoval do roku 1938. Dnes sbor připomíná socha na návsi v Jistebníku.

Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Cyklisté mohou využít některou z cyklotras. Milovníci umění se mohou kochat fotografiemi či sochami, ať už v centru obce nebo u Galerijního rybníka. Dřevěných soch by zanedlouho mohlo být v Jistebníku mnohem více, pokud se obci podaří zrealizovat plán úpravy vodní nádrže u kulturního domu a prostranství okolo něj. Bude to další důvod, proč Jistebník navštívit nejen v době výlovů.

Poté, co se se starostkou rozloučím, procházím si Jistebník ještě sám. Obec má návštěvníkovi co nabídnout. Pro milovníky koní jsou tady k dispozici Bujnoch ranč, Jezdecký klub Epona a Dostihová stáj JUDr. Rokyty.

Dodává, že fotografická výzdoba sálu i některé další věci se daří i díky spolupráci obce s manžely Lipinovými, kteří stáli u vzniku Galerijní ulice. „Ve spolupráci s Galerijní ulicí obec pořádá divadelní představení, koncerty, manželé Lipinovi jsou rovněž autory nové podoby Jistebnického zpravodaje. V loňském roce jsme se přihlásili do soutěže o nejlépe zpracovaný obecní nebo městský zpravodaj a získali jsme druhé místo,“ připomíná úspěch Šárka Storzerová a dodává, že do soutěže se přihlásilo 342 měst a obcí.

Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Stačí jen připomenout listopadové výlovy rybníku Bezruč kvůli kterým do obce míří stovky lidí. V den mé návštěvy je u rybníku ticho, slyšet je jen ťukot kapek listí na stromech. Starostka Jistebníku Šárka Storzerová mi později objasňuje, že nejznámější jistebnický rybník dostal jméno po známém básníkovi Petru Bezručovi, který v Jistebníku navštívil místního učitele Josefa Vavrečku a prožil v obci příjemné chvíle.

Když se řekne Jistebník, asi každému se vybaví fenomén poslední doby, Galerijní ulice – ulice, kterou zdobí desítky různých fotografií, včetně fotografií některých obyvatel tohoto místa. Jistebník toho má ale mnohem více, co může nabídnout.

Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.