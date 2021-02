„Je to odpad jako každý jiný a speciální nádoby pro ně by asi nemělo smysl zavádět,“ konstatuje Vladimíra Karasová z městské společnosti OZO. Výjimku podle ní tvoří jen ochranné prostředky vyhazované v nemocnicích: Tady se dá předpokládat vysoká pravděpodobnost kontaktů s nakaženými.

„Použité respirátory či jednorázové roušky se mohou po zabalení do sáčků vyhazovat do směsného odpadu,“ doporučuje Karasová s tím, že popelnice na sídlištích v Ostravě se v průměru vyváží co dva dny. Tuto dobu má virus čínské koronavirové nákazy problém v kontejnerech přežít.

Jejich obsah – včetně ochrany dýchacích cest – se likviduje na skladkách. „Hutnění odpadu a překrývání inertním materiálem zabrání případnému šíření nákazy do okolí,“ doplňuje mluvčí OZO.

Bezpečnostní riziko

„U volně pohozených roušek a rukavic hrozí, že by z nich mohl virus dál šířit. To představuje možné riziko pro lidi, ale zejména pro všechny pracovníky komunálních a úklidových společností,“ varují zdravotníci.

Ochranné pomůcky by se správně měly zabalit do dvou sáčků či uzavíratelných pytlů a následně vhodit do nádoby na směsný komunální odpad. Popeláři pak z černých popelnic odpad vezmou a odvezou do spalovny. Domácnosti, kde se vyskytla nákaza koronavirem, dokonce nesmí v karanténě třídit odpad.

„Jednorázové ochranné pomůcky, jako roušky,respirátory,rukavice patří do směsného komunálního odpadu. Měly by se předtím vložit ještě do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového pytle, který se pevně zaváže. V žádném případě nevkládat použité ochranné pomůcky do tříděného odpadu. Hrozí tím nákaza zaměstnanců třídicích linek,“ informovala mluvčí společnosti Ave odpadové hospodářství Pavla Ivácková.