Od roku 1983, kdy měl film premiéru, každoročně přijíždí lidé do zimní Karlovy Studánky za známou atmosférou. Fotí si místa, kde se natáčelo, a smějí se při vzpomínce na filmové hlášky.

Pavel Nový se vrací

Také tatínek Pepa neboli herec Pavel Nový se v roce 2019 do Karlovy Studánky vrátil, aby vzpomínal na natáčení. Bylo to v červenci, takže neměl běžky, ale kraťasy. Setkal se s místními na akci nazvané „S vámi mě baví svět … a ze mě (země) se zachvěla“. V zaplněné Hudební hale žasnul, jak nadšeně dodnes obyvatelé Karlovy Studánky vzpomínají na natáčení, přestože se zde filmaři zdrželi pouhé dva týdny.

„Jednou jsem skočil z balkonu, a to je asi tak všechno, co jsem tu ukázal. Já ne, to Karlova Studánka je perla a poklad,“ řekl Pavel Nový s tím, že by si rád někdy vyzkoušel zdejší lázeňské procedury.

Sladké mámení z první řady

Balkonová scéna Pavla Nového se natáčela v lázeňském hotelu Slezský dům. Tehdy zde byl domovníkem Luděk Janíček. Zapojil se do komparzu, aby na vlastní oči viděl, jak Zdena Studénková zpívala Sladké mámení.

„Marie Poledňáková nás místní různě přesouvala a režírovala, co a jak máme dělat. Byly tam doplněné sedačky, vepředu stáli muzikanti a herečka - zpěvačka. Já jsem taky seděl vepředu, takže jsem na ni dobře viděl. Byla skvělá. Byl to nezapomenutelný zážitek. Nás místní to bavilo, ale určitě jsme nečekali, že z toho bude i po tolika letech legenda,“ řekl bývalý domovník Slezského domu Luděk Janíček.

Legendární skok z balkonu

Jak se natáčela slavná balkonová scéna, si vybavuje Ludmila Stiborová, která tehdy pracovala ve Slezském domě jako pokojská.

„Pozorovali jsme stydlivě za skleněným domkem, když herci s režisérkou k nám zamířili poprvé. Zažili jsme ve Slezském domu jak se natáčel ten balkonový skok s Pavlem Novým. Filmaři nám vysvětlili rozdíl, jak vypadá místnost ve skutečnosti, a jak by měla působit ve filmu. Pak pod balkon v prvním patře naskládali spoustu krabic,“ vzpomíná Ludmila Stiborová. Na vlastní oči viděla, jak Pavel Nový vyšel na balkon a skočil.

„Skákal vícekrát, ale nenatáčeli to moc dlouho. Jako pokojská Slezského domu jsem přímo ve svém rajonu měla ten známý pokoj, kde se natáčelo. Takže jsem ho taky uklízela, když filmaři odjeli. Tehdy pro mě bylo záhadou, komu to herec vlastně posílal vzdušné polibky, když tam byl v danou chvíli jen sám s osvětlovačem,“ doplnila Ludmila Stiborová, která se stejně jako většina místních objevila v komparzu v Letních lázních.