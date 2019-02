Zákaz vjezdu na rekonstruovanou silnici I/48 mají od soboty 22. prosince až do konce března nákladní vozidla těžší 12 tun.

Omezení platí konkrétně od křižovatky u obce Libhošť až do Příbora a hlavním důvodem je ABY SE PŘEdeŠLO dopravnímu kolapsu během nepříznivého zimního počasí. Nejrizikovějším místem je provizorní „esíčko“ za Novým Jičínem.

„Zákaz vjezdu vozidel těžších 12 tun na silnici I/48 v úseku Rybí Příbor začíná od 22. prosince,“ potvrdila Deníku mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová. Potrvá až do konce března, tedy do doby, do kdy musejí řidiči jezdit na zimních pneumatikách. „A to z důvodu zajištění průjezdnosti křižovatky I/48 a II/482, včetně navazujících napojení komunikací nižších tříd a kategorií, v zimním, klimaticky nepříznivém období,“ uvedla dále novojičínská radnice. O záměru odklonit tranzitní dopravu ze silnice, která se za provozu mění na budoucí dálnici D48, informovaly dotčené instituce v čele s Moravskoslezským krajem, v polovině listopadu.

„Situaci zkomplikoval dnes už zbouraný most u Libhoště, kvůli kterému teď musí řidiči jezdit po provizorní přeložce. ,Esíčko' ale nevyhovuje těžké tranzitní dopravě. V zimě hrozí, že by tu kamiony mohly uvíznout a zablokovat celý provoz,“ sdělila tehdy mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

O měsíc později tak přichází v inkriminovaném úseku zákaz pro nákladní dopravu a policie tam bude dohlížet na jeho dodržování. „V celém úseku je zvýšený dohled už nyní. Hlídky stávají v místech, kde se nesmí řidiči sjíždět. Zvýšený dohled tak bude pokračovat i nadále a bude pokračovat po celou dobu stavby,“ řekl Deníku novojičínský policejní mluvčí Petr Směták. Řidiči kamionů mají využívat objízdnou trasu od Příbora směrem do Studénky a dálnici D1 a případně sjíždět na Nový Jičín zpět až na exitu u Bělotína. Tranzitní doprava tak zatíží v následujících měsících zejména Studénku a Skotnici, a dá se předpokládat, že nejen navigace zavede mnohé řidiče do Bartošovic, Kunína a Šenova u Nového Jičína.