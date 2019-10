„Když se před čtyřmi lety se připravovala oslava mých pětašedesátých narozenin a také výročí 25 let naší firmy, přišla nabídka od manažerky pana Gotta, se kterou se znám, že by zpěvák mohl na tuto oslavu přijet. Byl jsem samozřejmě velmi potěšen a s radostí jsme souhlasil,“ popisuje okolnosti příprav návštěvy Karla Gotta v září 2016 na oslavě v Jaškovské krčmě u Těrlické přehrady, o kteréžto události se dokonce psalo v novinách.

Ten hlavní oslavenec tedy o příjezdu zpěváka předem věděl. „Já se to dozvěděla, tři dny předem, otec mi to prozradil,“ říká Filsákova dcera Eva. „Manželka se to dozvěděla až na místě a to nebylo překvapení, ale doslova šok,“ vzpomíná Vojtěch Filsák.

Dodnes si prý vybavuje, jak se v tom prostoru kde, jsme oslava probíhala, zašumělo… „To není možné, to je přece Karel Gott…. špitali všichni, kdo tam byli,“ vzpomíná podnikatel Filsák a zdůrazňuje, že tato návštěva české zpěvácké legendy bylo poděkování jeho zaměstnancům za dobrou práci.

Karel Gott na koncertech v MS kraji

„Pan Gott mě velmi mile překvapil. Svou skromností a bezprostředností. Mám z toho setkání jen ty nejlepší dojmy Dokonce mi přinesl dárek, což mě, musím říct, velmi překvapilo a potěšilo,“ říká Filsák.

Rád také vzpomíná na Gottova slova o tom, že úspěšné firmy mají dobré zaměstnance a ti si vybírají ty úspěšné a dobré umělce. „Znělo to moc hezky a moc si jeho slov vážím,“ dodává Filsák.

Karel Gott v Havířově

Přestože nebyli s Karel Gottem vyloženě přátele, ale věděli o sobě, a Mistr dokonce přijel na jeho narozeninovou oslavu také loni. „Když dorazil, přivítal se s námi zvoláním: „Jedu takhle kolem a koukám, že tu má někdo má narozeniny, a tak jsem si řekl, že se zastavím…“ říká Filsák.

Rok se s rokem sešel a veřejnost zasáhla zpráva o zpěvákově úmrtí. „Měli jsme zprávy, že to s ním nevypadá dobře, ale nečekali jsme, že jeho odchod bude tak rychlý. Řeknu vám, chlapi nepláčou, ale to ráno jsem plakal… Doma jsme večer zapálili svíčku jako vzpomínku na tohoto skvělého člověka,“ říká muž, jehož nejoblíbenější Gottovou písní je Oči má sněhem zaváté. Možná si ji bude pouštět i cestou do Prahy na sobotní rozloučení s Mistrem ve svatovítské katedrále, kam se chystá.