ROZHOVOR/ Dobře si uvědomuje, že při absenci Petry Kvitové to bude právě ona, kdo povede české tenistky v Ostravě proti silným Rumunkám za postupem do semifinále Fed Cupu.

Šestadvacetiletá Karolína Plíšková je ale zdravě sebevědomá. A má být proč. Triumf v Brisbanu, semifinále na Australian Open a skalp Sereny Williamsové, to vše s aktuální bilancí 10:1 si zaslouží hlubokou poklonu. „Cítím se dobře, je to můj nejlepší začátek roku v kariéře,“ řekla pátá hráčka světa na středeční tiskové konferenci v Ostravar Aréně.



Proti Rumunkám to bude dřina, jaké máte před utkáním pocity?

Těším se. Taky proto, že jsem toho loni ve Fed Cupu až tolik neodehrála. Jsem ráda, že to vyšlo na doma, je to vždycky příjemnější. S Rumunkami jsme naposledy vyhrály, bylo to ale docela po boji. Uvidíme. Řekla bych, že teď mají ještě silnější tým než tenkrát. Je tady Simona (Halepová), zbytek je ve stovce, takže ani jeden bod nebude jasný.

Všichni fanoušci se těší hlavně na váš souboj s Halepovou. Světová pětka proti trojce. Vzájemná bilance 2:6 vás nestraší?

Nic takového, navíc ve Fed Cupu s ní mám pozitivní bilanci. Mám to 1:0, což je dobré… (rozesměje se) Naposledy jsem ji taky porazila, a právě tyhle dva vítězné zápasy si nejvíce pamatuju. Nikdy se mi s ní nehrálo blbě, ale je to dobrá hráčka. Hodně toho vrátí, nedá nic zadarmo. Otázka je, v jaké je formě, určitě ne v té nejlepší. Takže se toho budu snažit využít.

Právě rumunská jednička tady v Ostravě říkala, že jste kamarádky. Cítíte to stejně?

Já se zase až s tolika holkami nebavím. Je jen pár, s kterými ano, a ona je právě jedna z nich. Dost často spolu trénujeme. Jak je to dobrá hráčka a na to, co všechno uhrála, mi přijde, že je docela nohama na zemi. Prostě fajn. Já s ní vycházím dobře. Hrály jsme spolu mnohokrát. Je tam taková ta zdravá rivalita na kurtu. V šatně se spolu normálně bavíme.

Do sezony jste vstoupila fantasticky. Odehrála jste jedenáct těžkých zápasů a prohrála jen s Japonkou Ósakaovou, vítězkou posledních dvou grandslamů. Jak vám to zní?

Pochopitelně dobře. Je to můj nejlepší začátek roku. I když semifinále v Austrálii mě trošku mrzí, ale kdyby mi před odjezdem někdo řekl, že vyhraju turnaj a pak budu mezi nejlepší čtyřkou na grandslamu, tak bych to brala. Odehrála jsem skvělé zápasy, porazila výborné hráčky. Teď jen neusnout na vavřínech.