Prezident Pavel má za sebou první část návštěvy Karviné. Prohlédl si důlní pracoviště Dolu Darkov a Deníku sdělil své dojmy. Po setkání se zaměstnanci šachty přijel i s první dámou do centra Karviné. Tady v prostorách Zámku Fryštát probíhá jeho setkání a oběd s primátrorem města Janem Wolfem a dalšími lidmi, prezidenta pak čeká další program.

Sledujte on-line reportáž, fotografie a videa z pobytu prezidenta ve městě a okolí, kterou pro vás po celý den chystá Tomáš Januszek a další redaktoři Deníku.

Druhý den své návštěvy zahájil prezident Petr Pavel na Dole Darkov, kde za doprovodu zaměstnanců společnosti Diamo sfáral do podzemí. Sjezdu do podzemí předcházelo bezpečnostní školení a převléknutí do hornického pracovního oděvu – fáraček.

Výtah s prezidentem a doprovodem vyjel na povrch před 10. hodinou a u šachty, kde na něj čekali novináři. Jak prozradila mluvčí společnosti Diamo Jana Donská, Petr Pavel je první český prezident, který na Karvinsku sfáral do dolu. "A pravděpodobně taky poslední prezident, který na tomto dole sfáral," řekl Pavel. Před ním se odvážil do podzemí jen Václav Havel v lednu 1990.

Petr Pavel přiznal, že prostředí v dole čekal horší. „Ušli jsme asi 400 metrů, pak jsme jeli asi kilometr a půl vláčkem. Mohl jsem si prohlédnout pracoviště a všechny prostory, které se postupně likvidují,“ řekl Pavel. Jeden z horníků, který s prezidentem sfáral, se svěřil, že je to fajn chlap, který se nebojí a to se mu na něm líbí.

Konec je i nový začátek

Po koupeli a převléknutí se prezident setkal se zaměstnanci dolu v krytu CO, kam se vměstnalo asi 130 lidí. „Jsem rád, že jsem měl možnost vidět fázi uzavírání dolu, i když chápu, že je to proto mnohé lidi tady důvod k smutku. Sám jsem to zažil, když jsem pracoval v NATO a místo budování něco zavíral,“ řekl Pavel.

Dodal, že je rád, že mohl vidět, co všechno uzavírání dolů obnáší. Ale když jsem viděl, kolik různých technických problémů se musí vyřešit, na jak dlouho ta práce je, ale také, jaké možnosti se otvírají s tou transformací. Říkám si, že na každém konci je dobré, že něco nového začíná. Takže to možná nemusí být smutná událost, dodal prezident.

Došlo i na dotazy, a tazatelé se doslova předháněli. Jeden z přítomných mužů se zeptal, zda prezident doporučí vládě, aby se taky někdy přijela podívat a sfárala. „Pokud vím, vláda má tento den výjezdní zasedání v Jeseníku. Není to přímo na Ostravsku, nicméně už to, že se je podařilo dostat z Prahy, je úspěch. Já v cestování půjdu vládě příkladem,“ řekl Pavel.



Oběd s primátorem

Před polednem přivítal prezidenta i s chotí na Zámku Fryšták primátor Karviné Jan Wolf a společně poobědvali. Odpoledne čeká prezidenta čekalo setkání s místními lidmi, kteří pracují v kulturní a společenské oblastí ve městě.