Karviná společně s krajem vzala přípravu průmyslové zóny do svých rukou

/VIZUALIZACE/ Poté, co stát nebyl schopen dotáhnout do úspěšného konce přípravu dlouho plánované průmyslové zóny Barbora na okraji Karviné, se Karvinští rozhodli, že se do příprav pustí sami ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.

Současná podoba území PZ Barbora, kde má vzniknout Smart Park Karviná. Momentálně chce město společně s MSK připravit lokalitu vpravo u silnice I/59. | Foto: Asental Land

„S krajem jsme dohodnuti, že náklady na zónu budeme hradit napůl. Nicméně i ve variantě polovičních nákladů půjde o finančně náročný projekt. K jeho financování chceme použít část peněz, které získáme od OKD za souhlas s další těžkou. Dohodu zastupitelé schválili tento týden,“ uvedl karvinský primátor Jan Wolf. Město chce tímto způsobem připravit svůj na Barboře projekt Smart Park Karviná, který obsadí část území plánované průmyslové zóny Barbora. Zmiňovaný prostor leží poblíž silnice vedoucí z Karviné na Ostravu, Orlovou i Havířov. K dálničnímu napojení u Bohumína je to šestnáct, na mošnovské letiště 36 kilometrů. Majitelem pozemků je společnost Asental Land. Přípravu stavby průmyslové zóny Nad Barborou brzdí soudní spor Přečíst článek › První etapa Smart Parku Karviná by měla mít bez komunikací a ostatních ploch čistě zastavitelnou plochu 13,4 hektaru (z celkových 65 hektarů, které se nabízejí jako brownfiled u bývalého Dolu Barbora – pozn. aut.). Vizualizace území Smart Parku Karviná v plné verzi. Momentálně chce město společně s krajem připravit lokalitu (na snímku vpravo nahoře) u silnice I/59.Zdroj: Vizualizace: Asental Land „Tuto plochu chceme opatřit infrastrukturou včetně dopravního napojení, a nabídnout investorovi, nebo investorům s inovačním potenciálem a vyšší přidanou hodnotou, kteří by mohli být třeba z oblasti lehkého průmyslu. Bude to však otázkou nabídky a poptávky všech, kdo projeví zájem o tuto lokalitu,“ vysvětluje karvinský primátor.

