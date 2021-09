Kauza Havířovských slavností: Kontroly bezinfekčnosti? Podle návštěvníků žádné

Jeden velký chaos, tvrdí shodně návštěvníci slavností. Velké fiasko. Takto nejčastěji hodnotí návštěvníci (ti, kteří měli to štěstí a protlačili se vstupní branou, i ti, kteří to vzdali) situaci u vstupu do areálu Slavie Havířov, kde se minulý víkend konaly městské slavnosti. Mnozí se stále nemohou smířit s tím, že ač si koupili lístek v předprodeji, museli stát až dvouhodinovou frontu, někteří rezignovali a nepřišli ani v sobotu. Přestože měli koupené vstupenky.

Havířovské slavnosti den první - 4. září 2021 večer. | Foto: Deník/Martin Pleva

„Na dotazy na to, zda mi v takovém případě bude vráceno vstupné, mi dodnes nikdo neodpověděl," řekl Deníku jeden z návštěvníků, který se těšil na vystoupení slovenské kapely Iné Kafe. Kvůli zácpě u vstupu slyšel pod pódiem poslední dvě písničky. „Koupil jsme lístky on-line a neviděl jsem vůbec nic. Páteční program mi utekl a sobotní jsem už raději nenavštívil, protože kontrola bezinfekčnosti byla absolutně nulová. Za co jsem zaplatil dvanáct stovek? Za stání ve frontě, koukání na program přes plot a za urážky pořadatelů? Člověku se nechce věřit, že to vůbec někomu může projít. Žádal jsem vrácení celé částky a vůbec žádná odezva," napsal do redakce například Otakar Topič. Proč předprodej, když všichni stáli stejnou frontu Mnozí v na sociálních sítích debatují a pozastavují se nad tím, jakou výhodu získal ten, kdo si koupil lístky v předprodeji, když u vstupu skončil ve stejné, několik set metrů dlouhé frontě s ostatními. Ti, kdo tam byli, potvrdí, že žádnou. „Naprosté selhání v organizaci pořadatele. Předprodej s QR kódy – zbytečné," napsala Monika Kubicová. „Dorazíme ke vstupu, kde nám řeknou, že musíme k pokladně pro pásek. Snažíme se najít konec řady která míří k některé z pokladen. Nejsnáze rozpoznatelný konec měla pokladna číslo 2. Pomalu se posouváme. Posledních dvacet metrů stojíme. Lidé mířící od vstupu k pokladnám již nehledají konec řady a tlačí se i z druhé strany. Nakonec nás dav přetlačit z fronty k pokladně číslo 2 na pokladnu číslo 1. Nefunguje čtení QR kódů, lidé mávají telefony a papíry. Všichni se snaží podat svůj telefon někomu vepředu. Posledních pět metrů je boj o přežití. Nikdo už ani neukazuje testy či očkování. Naprosto nezvládnuté zahájení. Hlavně, že u vstupu stojí hromada lidí, kteří jen nalepí pásek. Opravdu je problém najmout nějakou agenturu, která má zkušenosti s pořádáním velkých akcí? Totální amatérismus…," napsal v diskuzi pod článkem Deníku o problémech na této akci hned v pátek večer Ondra Šeda. Kritika mnoha diskutujících směřovala pochopitelně na organizátory akce, jmenovitě ředitelku Městského kulturního střediska Yvonu Dlábkovou. „Nikdo z lidí nepochopil, proč si vlastně kupoval lístky v předprodeji, když stejně stál frontu na pásek, notabene ve čtyřech pokladnách! Přitom stačilo jako předloni, že vám pásek na základě lístků dá přímo ochranka u vchodu. Hlavně že se vysmátá paní ředitelka procházela v backstage s primátorem a jsou spokojeni, jak to zvládli!," zlobil se ve svém příspěvku Standa Kotyza. Návštěvníci se diví a zlobí A ona již několikrát zmiňovaná kontrola ukončeného očkování nebo platného negativního testu? Nic takového. A ne, že by absence kontroly byla výjimkou. Že se žádná nekonala, tvrdí prakticky všichni, kdo v pátek absolvovali tlačenici u vstupu do areálu.





„Měli jsme lístky vytištěné, paní u pokladny mi dala dva pásky a šli jsme s přítelkyní ke vchodu. Po dvou hodinách jsme se nakonec dovnitř dostali, ale o dodržování rozestupů kvůli ochraně před koronavirem nemůže být řeč. A pak ty jednorázové kelímky. Všude nepořádek, prostě hrůza,“ popsal situaci z místa jeden z návštěvníků. Havířovské slavnosti? Velká sláva, ještě větší ostuda Přečíst článek › Totéž potvrdila Eliška Martiníková: „Organizace u vstupu na ho**o. Nikdo nic nekontroloval, řekli jste si počet lístků výměnou za pásku a nazdar. Prostě komedie…,“ napsala v diskuzi na facebooku. Kontroly byly? Nebyly? Možná… Svědectví návštěvníků slavností ohledně kontroly bezinfekčnosti přítomných kontrastují s tím, co tvrdí zástupci města. Názor ředitelky MKS Havířov Yvony Dlábkové se sehnat nepodařilo, od pondělka s Deníkem nekomunikuje, telefon nezvedá. Už v pondělí ale náměstkyně primátora Jana Feberová na přímý dotaz Deníku řekla, trvá na tom, že kontroly byly. „To by si organizátoři nedovolili,“ řekla v pondělí Deníku náměstkyně primátora. VIDEO: První den Havířovských slavností doprovází absolutní selhání pořadatelů Přečíst článek › Jak to skutečně na místě vypadalo, by měli zjistit pracovníci krajské hygienické stanice, kam putoval podnět a několik dotazů návštěvníků slavností. Výsledky šetření ale zatím k dispozici nejsou.