Oddychnout si může pražský bulvární novinář (31 let), který se kvůli kauze Kramný ocitl na lavici obžalovaných.

Okresní soud v Ostravě. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Perdoch

Hrozil mu až rok vězení za to, že podle státního zástupce zpřístupnil do médií soukromou korespondenci, kterou Kramný vedl z ostravské vazební věznice se svou přítelkyní. Dopisy se dostaly do bulvárního tisku, objevily se i na internetu. Autorem článků byl právě stíhaný novinář.