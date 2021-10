Úředníci obvodu sice netušili, kdo vůbec v domě bydlel (místo nahlášených dvanácti dětí a šesti až osmi dospělých se ve čtyřech bytech zdržovaly běžně úplně jiné osoby), ale velmi dobře věděli „v čem se tam žije“.

Nájemníci platili za známe firmy, kterým bylo dobré se radši vyhýbat. Stejně jako chodníčku před činžákem, odkud lidem nadávali, házeli po nich smetí, občas na ně i zaútočili.

Zahrada, jak je vidět ve fotogalerii níže, se změnila ve skládku:

Okradení, přepadení, zbití

„Ano, naše sociálka chodila i tam,“ potvrdil starosta Patrik Hujdus s tím, že podrobnosti si OSPOD (Orgán sociálně – právní ochrany dětí) musel právě s ohledem na nezletilé nechat pro sebe. Radnici beztoho bombardovali ústními či písemnými podněty na obyvatele z Jablonského 196 okradení, přepadení, zbití a pohoršení občané. Nepřizpůsobiví k sobě navíc stahovali podobná individua i odjinud.

„Strážníci nám nesmírně vycházeli vstříc, ale samozřejmě jsme si všichni uvědomovali, že hlídka tam nemůže stát celou dobu,“ řekl Deníku starosta. Na všech schůzkách se státní i městskou policií se vždy řešila situace jediného obytného domu v Jablonského ulici, která dospěla do takového bodu, že se pro radnici stalo hlavní prioritou objekt „vykazující známky ubytovny“ odkoupit.

Bez nájemníků

Na nájemníky vzpomínají lidé v obvodě třeba v souvislostmi s kolotoči přímo v centru obvodu - na Mariánském náměstí (ani ne sto metrů vzdušnou čarou od činžáku hrůzy). Právě na ně chodily děti z ubytovny poštípané od hmyzu (údajně štěnicemi).

„Já podávala asi před půldruhým rokem podnět na hygienu, ať tam provede šetření. A obdržela jsem po čase informaci, že nevyhovující podmínky neshledala,“ upřesnila místostarostka Jana Pagáčová.

Stav doslova jako po výbuchu nechali nepřizpůsobiví v budově zřejmě po oznámení výpovědi.

„Normálního slušného člověka to prostě šokuje, ale sociální terénní pracovníci jsou zvyklí. Bohužel. Jelikož existují rodiny, co takový způsob života vést chtějí, pro sociálku to opravdu není výjimečná věc,“ uvedly pracovnice z úřadu, které se vždy po návštěvách „ghetta“ dezinfikovaly.

„Je to složitá a nepříjemná problematika. Samozřejmě s takovými nepřizpůsobivými lidmi pracujeme, ale výsledky se nemusí vždy dostavit,“ shrnul starosta Mariánských Hor a Hulvák Hujdus.

Záhy po likvidaci největšího bezpečnostního problému zdejšího obvodu se objevily zvěsti o ukončení provozu (možnému přesídlení) herny Zlatý Zvonek v ulici 1. Máje. Tu již dříve žádali místní lidé omezit nebo zcela uzavřít. Situaci v místě bude Deník nadále sledovat.