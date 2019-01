VIDEO/ Jen málokdo by v křehké a nesmělé mladé ženě, která ve středu svědčila u Krajského soudu v Ostravě, hledal hrdinku. Právě ona zřejmě zachránila život muži, jenž se stal obětí brutálního nesmyslného útoku.

Drama se odehrálo v prosinci předloňského roku v tramvaji projíždějící centrem Ostravy. Násilník dal pasažérovi takzvanou hlavičku, udeřil jej pěstí, o hlavu mu rozbil velkou lahev s alkoholem a na zemi do něj kopal.

ZBRAŇ

V běsnění hodlal pokračovat. Naštěstí zasáhla žena, která tasila svou legálně drženou pistoli. „V tom okamžiku mi to přišlo úplně normální. Šlo to tak nějak samo,“ řekla skromně Deníku. Jak dodala, v krajním případě byla připravena zmáčknout i spoušť.

„Kdyby to bylo nutné, vystřelila bych. Věřila jsem ale, že to nebude zapotřebí. Brala jsem to jako úplně poslední řešení,“ uvedla žena. Napadený krvácející pasažér v té chvíli bezvládně ležel na podlaze tramvaje neschopen jakékoliv další obrany. Pomoci se mu snažila kamarádka, která s ním cestovala. I ona se krátce předtím stala terčem útoku opilého výtržníka.

OCĚNĚNÍ

Nebýt namířené zbraně, mohlo vše skončit tragicky. „Vytáhla jsem pistoli z pouzdra. Křičela jsem, aby toho nechal. Abych zvýšila odstrašující účinek, natáhla jsem pistoli a namířila na něj. Zvedl ruce, uklidnil se a šel na svoje místo, kde původně seděl,“ uvedla žena, která je držitelkou zbrojního průkazu a střílení bere jako koníčka. „Zbraň jsem si pořídila na svou obranu. Ne kvůli nějakým špatným zkušenostem, spíše preventivně. V té tramvaji to bylo poprvé, co jsem ji použila,“ dodala.

ÚTOČNÍK

Brutální útok má podle obžaloby na svědomí devětadvacetiletý Radim F. z Ostravy. U soudu prohlásil, že svého činu lituje. Na samotný útok si ale kvůli opilosti údajně nepamatuje. „Vůbec nevím, jak jsem se do té tramvaje dostal. Hodně jsem pil, probral jsem se až druhý den v posteli, bylo mi hrozně zle. Teď už nepiju, alkohol mě připravil o rodinu,“ prohlásil.

Co udělal, se dozvěděl až po několika dnech od tehdejší přítelkyně. Ta jej upozornila, že se na internetu v rámci policejního pátrání objevilo video z tramvajového incidentu. Když si ho prohlédl a poznal se, šel se na policii.

Napadený muž má přetrvávající zdravotní problémy v podobě výpadků paměti. Jak sám uvedl, odvážná žena mu zřejmě zachránila život. „Nebýt jí, tak mě ten člověk mohl zabít. Možná mi zachránila život. Moc jí děkuji,“ vzpomínal.

TREST

A proč k tramvajovému incidentu došlo? Obžalovaný se údajně dožadoval zapůjčení telefonu. Po odmítnutí následoval útok, za který byl Radim F. ve středu odsouzen k šesti rokům žaláře. Trest by si měl odpykat ve věznici s ostrahou. Verdikt není pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu k vyjádření.