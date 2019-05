Jakub Plaskura jako režisér, Nikola Schebestiková a Adéla Dostálová coby produkční, Bára Branná se postarala o scénář a Petr Juračka stojí za kamerou. To jsou oni. „Díky filmu máme možnost zužitkovat poznatky ze studia přímo v praxi a rozšiřovat zkušenosti,“ říká Nikola Schebestiková, „Naším cílem je nejen splnit jednu z podmínek k ukončení studia, ale chceme s filmem uspět i na studentských festivalech,“ podotýká.

ZAJÍMAVÁ ZKUŠENOST

Studentský štáb zakotvil například v jedné z budov Moravskoslezského inovačního centra v Ostravě, kde se točí stěžejní záběry. Většina dalších vzniká v Opavě. Hraný film by se samozřejmě neobešel bez herců. Na Viktorovi jich spolupracuje celá řada, zejména z Národního divadla moravskoslezského (NDM).

Hlavní roli, postavu Viktora, ve stejnojmenném filmu ztvárňuje Ivan Dejmal. „Natáčíme několik celých dní, je to náročné. Nějaké zkušenosti s natáčením už mám, ale není jich mnoho, protože práce v divadle je spousta. Je to tedy zajímavá zkušenost i pro mě“, přiznává Ivan Dejmal, zde coby ambiciózní muž honící se za úspěchem, jehož život kvůli jednomu šlápnutí vedle končí v troskách. „Jsem také rád, že můžu pomoct mladým studentům v jejich začínající profesionální kariéře,“ vykládá herec s nadšením.

DŘINA V MALÉM ŠTÁBU

„Je to dřina, stres, zábava a zároveň jistá míra adrenalinu,“ konstatuje upřímně režisér Jakub Plaskura, který už má v Opavě svou vlastní talkshow Hovory s…. „Pořád se učíme, musíme se zlepšovat, jsme relativně malý štáb, kde na každého připadá několik rolí,“ podotýká začínající režisér.

Herci však zápal a odvedenou práci studentů oceňují. „Snaží se, jsou velice příjemní a milí, za mě velmi příjemně strávené chvíle,“ míní Petr Houska z NDM, který ztvárnil roli Viktorova šéfa. „Se studenty už jsem jednou točil, a když je možnost, tak si na takový projekt udělám čas. Práce v divadle má ale ovšem přednost,“ podotýká Houska. „Některé mezery je u takového projektu třeba omluvit, ale obsazení i scénář jsou dobré, proto jsem do toho šel. Mělo by to dopadnout dobře,“ nepochybuje jeho divadelní kolega Dejmal.