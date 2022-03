„Je to pro mě výjimečná příležitost prezentovat vlastní sbírku. Už když jsem před 15 lety nastupoval do muzea v Bruntále, měl jsem chuť to vystavit. Udělal jsem dobře, že jsem tehdy přibrzdil, protože od té doby se má sbírka značně rozrostla a dnes vám můžu představit výběr skutečně toho nejlepšího, co kdy bylo vydáno v rámci žánru reklamní pohádky,“ uvedl Igor Hornišer při komentované prohlídce, kterou zorganizovat Klub za starý Bruntál KZSB. „Je to vlastně naše první akce po covidu,“ uvedl Antonín Zgažar z KZSB.

Propojení pohádky a reklamy

Výstavní vitríny bruntálského zámku představují skutečné pohádky pro děti ve formě drobnotisků. Buď přímo nesou reklamní sdělení nebo byly v obchodech rozdávány zadarmo jako pozornost pro stálé zákazníky. Pamětníkům připomínají obrázky, která kdysi dostávali školáci u zubaře „za statečnost“.

„Jsou to přehnuté lístečky, které mají titulní obrázkovou stranou nalákat rodiče a potěšit dítě. Někdy jsou také číslované, aby se dala posbírat série. Reklama je obvykle až na poslední straně jako závěr. Někdy je tam i prostřední dvojlist, který k pohádce přidává další ilustrace. Bývaly většinou u pokladny obchodníka, který je rozdával zákazníkům jako poděkování za nákup. Děti chtěly pohádky sbírat, a prosily rodiče, ať jsou zase nakupovat. Tak fungovalo propojení pohádky a reklamy,“ představil svůj sběratelský koníček Igor Hornišer.

Komiks Ráček a Ottáček

Když děti nasbíraly pohádek hodně, vázaly se z nich špalíčky. Ty se v rodinách často zachovaly dodnes. „Většinou to byla próza, ale někteří se chtěli odlišit, takže jejich pohádky připomínaly spíš komiksy s básničkami. Majitel rakovnické továrny na prací prášky František Otta vyráběl mýdlo s rakem. Prezentoval se jako Otta z Rakovníku a tak vymyslel pohádkové postavičky Ráček a Ottáček. Ty při svých dobrodružstvích putovaly světem. Tito hrdinové vysvětlovali dětem, jak se žije na Hané, na Slovensku, za polárním kruhem nebo v Japonsku. Tam všude Ráček a Ottáček propagovaly výrobky firmy Otta Rakovník. Na Hané třeba potkají selku, které nechtějí vykynout buchty, tak jí nabídnou kypřící prášek Otta Rakovník a pečení se podaří,“ popsal Igor Hornišer kreativní inovace firmy Otta Rakovník.

Ať už je hlavním pohádkovým hrdinou Honza nebo princ, pokaždé použije některý z firemních výrobků a tak dosáhne štěstí. Třeba nejde poklad nebo se ožení. Některé pohádky místo reklamy měly poslední stranu čistý list, aby si tam obchodník mohl dát své razítko nebo svou reklamu.

V ohrožení republiky: vlajky a trikolory

Pohádky nejsou datované, takže bývá problém odhadnout rok jejich vydání. „Pohádky jsou čistě apolitické, ale existují výjimky. Pro ohrožení republiky v letech 1937 a 1938 se přece jen vedly pohádkáře k tomu, aby se na obrázcích objevily československé vlaječky a trikolory. Někde je v rámci reklamy vyobrazena československá Republika. Kromě čistě reklamních pohádek najdeme v mé sbírce také zkrácené verze Erbena a Boženy Němcové. Ty většinou nesou nejkvalitnější ilustrace v rámci reklamních pohádek. Klasikou žánru jsou obrázky Marie Fischerová-Kvěchové a Artuše Scheinera. Ti oba jsou ilustrátoři prvorepublikových slabikářů,“ uzavřel své vyprávění Igor Hornišer.

Reklamní pohádky v literatuře

„Avšak potom přijde to hlavní, neboť pod plakátem jsou pohádky a jest jich habaděj. Ty pohádky potom čítám a je v nich o čarodějnicích, obrech i trpajzlících, o hodném králi a zlé princezně, co nechtěla pít kávu se Sokolem, pročež byla zakletá do žáby, až byla vysvobozena princem, co by se po kávě se Sokolem utloukl, a pročež jest strašlivě silný a děsně udatný, a pojme princeznu za manželku a oni pak pijí kávu se Sokolem ve svornosti až do smrti." (Karel Poláček, Bylo nás pět, napsáno 1943, vydáno po válce a po smrti autora)