Není třeba ani opouštět hranice okresu, abyste našli ukázkový případ marného hledání stomatologa. Deník naposledy na konci února otiskl zoufalé snažení Ladislava Závodného z Kozlovic na Frýdecko-Místecku.

Senior, jemuž jeho ošetřující lékařka odešla do důchodu, objel tehdy více jak dvacet zubařů v několika okresech, nikde jej ale nepřijali! Největším úspěchem mu bylo zařazení na dlouhou čekací listinu zájemců.

Obdobný je problém v celé zemi a o tom, jak by se dal v relativně přijatelném období několika let vyřešit v Moravskoslezském kraji spolu, nyní jednala primátorka Třince Věra Palkovská se stále ještě relativně novým děkanem lékařské fakulty Rastislavem Maďarem.

Nejjednodušším cílem je totiž začít si zde vlastní stomatology vychovávat. Palkovská je totiž nově členkou Správní rady Ostravské univerzity, do které ji na konci května letošního roku jmenoval ministr školství Robert Plaga.

„Dala jsem si velký úkol udělat v rámci svých možností všechno pro to, aby se situace v oblasti stomatologické péče zlepšila. Už teď je obrovský problém najít v našem městě zubaře, který by přibíral pacienty. Pokud odejdou do důchodu stávající lékaři bez toho, aby za sebe našli náhradu, bude ještě hůř,“ uvedla pro Deník Věra Palkovská, která v co nejkratším čase po svém jmenování procházela s Rastislavem Maďarem možnosti.

Místní zubaři, místní praxe

Cílem Ostravské univerzity je totiž otevření nového studijního programu stomatologie. „Byla jsem informována, že je reálná šance otevřít na lékařské fakultě OU tento obor v září 2022, čímž by se zvýšil předpoklad k tomu, že přibude nových zubařů, kteří zůstanou v regionu a otevřou u nás své praxe. Budeme v tomto dění v rámci možností maximálně nápomocni,“ dodala třinecká primátorka Věra Palkovská.

Při jednáních se řeč stočila také na pokračování univerzity třetího věku, kterou OU pořádá ve spolupráci s Třincem téměř dvacet let a město má za tu dobu už na 1700 absolventů. Nová dohoda by měla umožnit pokračování univerzity třetího věku pro Třinečáky o další dva roky. Doposud poslední „jistý“ semestr začne posledního srpna.