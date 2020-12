Díky vánočním reprízám známe pohádku skoro nazpaměť. Třeba scénu, jak astronom Tycho Brahe vysvětluje císaři Rudolfovi pohyb nebeských těles pomocí sklenic vína, z nichž jedno je otrávené. „A teď si představte milosti, že veškerý pohyb celého vesmíru se děje současně a navzájem. Všechno tu koluje, rotuje, blíží se k sobě a zase se vzdaluje. A mezi tím vším v určených drahách koluje Saturn a Jupiter,“ vysvětluje nám Tycho Brahe o Vánocích.

O letošních Vánocích se Saturn s Jupiterem na svých určených drahách přiblíží nejvíc za posledních 800 let. A jak už víme z této pohádky, pokud je Saturn v konjunkci s Jupiterem, nadchází příhodná hodina ke zrození éterické bytosti Sirael. Ke konjunkci obou vesmírných těles dojde 21. prosince, tedy v čase zimního slunovratu. Přesně v okamžiku, kdy nadchází nejdelší noc roku a síla magických sil vrcholí.

Obě planety se téměř dotknou na rozhraní dne a noci. Za soumraku kolem 17 hodin. Pokud nám to počasí dovolí a obloha zůstane jasná, čeká nás nebeská podívaná, jakou lidstva naposledy prožilo v roce 1623. Což bylo asi deset let po vynálezu dalekohledu. Poprvé od 17. století se nám Saturn s Jupiterem na obloze spojí do jediné jasné betlémské hvězdy!

Obří plynné planety Saturn a Jupiter se ale k sobě přibližují už dnes. Nabízí úžasné zážitky na jihozápadním obzoru. Například ve čtvrtek 17.12. se nad obzorem potkaly se srpkem dorůstajícího měsíce.

Rok na Jupiteru, neboli jeden oběh planety kolem Slunce, trvá 12 pozemských let. Saturn je dál od slunce, takže jeho rok trvá 30 let. Na obloze se k sobě tyto planety přiblíží jednou za dvacet let, ale samozřejmě jen z perspektivy pozemšťanů. Přiblížení je celkem běžné, zato konjunkce je tak mimořádná událost, že umožní magistru Kellymu spojit se s nejvyšší mocností a vyčarovat umělou ženu.

Pokud si pořídíte dalekohled a budete mít štěstí na jasnou oblohu, zahlédnete v zorném poli nejen Jupiter se Saturnem současně, ale dokonce i čtyři největší Jupiterovy měsíce a snad i Saturnův měsíc Titan.

U vánoční pohádky o císařovu pekaři určitě bude na co vzpomínat.