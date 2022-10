Na bývalém hraničním přechodu v Mostech u Jablunkova je v akci několik desítek policistů, kteří kontrolují všechna projíždějící vozidla. Řidiči musí při kontrole předložit občanský průkaz nebo pas, policisté nahlížejí také do vozu a zavazadlového prostoru. Zdržení na hranici se podle hustoty dopravy v řádu minut. Řidiči kamionů čekají déle, do 20 minut.

Žádné nelegální překročení hranice dosud nezaznamenali, odhalili pouze jednu celostátně hledanou osobu.

Vyjádření mluvčí policie Pavly Jirouškové pro Deník:

Zdroj: Tomáš Januszek

Kontroly neprobíhají jen na velkém silničním přechodu, hlídky jsou rozmístěny i na menších přechodech v okolí Hrčavy a na Šancích, druhém přechodu v Mostech u Jablunkova.

Dočasné opatření

Dočasné zavedení kontrol na hranicích nařídila vláda kvůli zvyšujícímu se počtu migrantů, kteří přecházejí slovensko-českou hranici. Opatření, které vešlo v platnost o půlnoci ze středy na čtvrtek a je reakcí na nepolevující příliv nelegálních migrantů, s nímž se v posledních měsících obce v příhraničí potýkají.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) nejde o silový krok vůči Slovensku, ale cílem je dát převaděčským skupinám najevo, že pro ně existuje překážka.

Do hraničního dohledu se ve dvanáctihodinových směnách zapojí téměř 500 policistů spolu s 60 celníky, o jejichž nasazení rozhodla vláda.

Podle sdělení ministerstva vnitra budou ohlášené dočasné kontroly na hranicích se Slovenskem platit prozatím do 8. října. Opatření má za cíl zabránit nelegální migraci a aktivitě organizovaných skupin převaděčů.

Reakce starostů z Beskyd

Kontroly na hranicích vítají i starostové na Valašsku. Konečně, už bylo na čase, reaguje například bez zaváhání starosta Velkých Karlovic Miroslav Koňařík na otázku, co říká na vládou oznámené obnovení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Velké Karlovice jsou jednou z řady vesnic na moravsko-slovenském pomezí, kde mají s migranty takřka dennodenní zkušenost. Jen v minulém týdnu zachytili policisté v příhraničních oblastech Zlínského kraje 383 nelegálních migrantů převážně ze Sýrie.

„Zaplaťpánbůh se prozatím nikomu z místních nic neztratilo ani se nikomu nic nestalo. Ale obavy mezi lidmi samozřejmě panují. Nikdy nevíme, co se může stát,“ říká starosta Koňařík.

S množstvím lidí nekontrolovaně a nelegálně překračujících státní hranici, se podle Koňaříka pojí také další problém, s nímž se musí v obcích potýkat. „Zůstává po nich nepořádek, který neustále sbíráme a uklízíme,“ podotýká Koňařík, který o neutěšené situaci jednal i s policií. Nyní zaváděné kontroly na hranicích mohou podle něj pomoci. „Jednoznačně je vítáme,“ dodává starosta Velkých Karlovic.

Kráčmar: Hlídat je třeba vnější hranice EU

Silniční i železniční přeshraniční propojení je také ve Střelné. I zde mají s nelegální migrací své zkušenosti.

„Několik záchytů jsme měli přímo ve Střelné. I když ještě intenzívnější je to ve Vlárském průsmyku,“ všímá si starosta Střelné Petr Kráčmar. Zároveň dodává, že nelegální migraci by bylo lepší řešit dříve, než na našem území.

„To opatření (kontroly hranic – pozn. red.) by se mělo zavést už na vnější hranici Evropské unie, kde by mohli pomáhat i naši policisté. Chytat migranty až tady u nás, to mi přijde divné,“ říká Petr Kráčmar.

K tématu

Nelegální migrace stoupla o 1200 procent.

Ministerstvo v tiskové zprávě informovalo, že nelegální migrace do ČR meziročně stoupla o 1 200 %. Od začátku roku 2022 policie zajistila přibližně 11 tisíc nelegálně tranzitujících migrantů, kteří přes Česko cestovali většinou do Německa. Nejčastěji šlo o muže ze Sýrie.

Policisté budou dohlížet na celém úseku pozemní hranice se Slovenskem, kterou bude možné překračovat bez časového omezení, nicméně pouze na stanovených místech. Těchto míst je celkem sedmadvacet: 17 silničních, sedm železničních a tři říční přechody.

Zklidní kontroly na hranicích napjatou atmosféru?

„Policie je na takový scénář připravena, je však zřejmé, že nejde o lehký úkol už s ohledem na značné personální kapacity, které musíme k ostraze státních hranic vyčlenit,“ komentoval policejní prezident Martin Vondrášek.