„Moc se na tuto akci těším,“ uvedla půvabná interpretka.

Čím jsou pro vás plesy?

Plesy zbožňuju. Mají vždycky skvělou atmosféru. Když to zlehčím, tak ať zpíváte, co zpíváte, lidi jsou nadšení, protože se přišli bavit. Krásně se „načančali“ a přišli protancovat střevíce. Zpívání na plesech je prostě skvělé. Pro zpěváka není krásnější pohled než na plný parket.

Jste ještě velmi mladá, takže ptát se vás, jestli jste chodila na plesy v minulosti, by nebylo asi na místě. Zažila jste nějaký „pubertální ples“?

V patnácti letech jsem byla v Česko Slovenské SuperStar a je fakt, že mi ta puberta trošku utekla, co se týká mejdanů, stužkováků, tanečních či plesů. Většinu času jsem byla na cestách, v autě nebo na pódiu, takže to doháním teď. (smích)

Ples to je zábava, zpěv a především tanec. Nakolik vás tanec baví? Tančíte ráda? Chodila jste také do tanečních? Pokud ano, jak na ně vzpomínáte?

Tanec je krásná záležitost, stejně jako zpěv. Svoboda projevu, to je něco. Jako malá jsem závodně tancovala, měla jsem asi čtyři roky a vydržela jsem to do sedmi let. Tancovala jsem standard i latinu a dokonce mám doma ještě někde zlatý pohár. Máme v rodině tanečníky. Proto nikdo moc nepochopil, že jsem nakonec skončila u zpívání.

A co váš partner, jaký je jeho vztah k tanci?

Můj partner tanec miluje. Jen je trošku problém v tom, že moc necítí rytmus. Jenže on má vždycky takovou radost, když tančí, že mu ji nechci kazit a snažím se tančit mimo rytmus s ním (smích). Ale ne, dělám si legraci. Partner je krásným příkladem toho, že i když mu něco úplně nejde, ale dělá to srdcem a baví ho to, tak ten výsledek nemůže být špatný.

Sledujete soutěž StarDance? Zkusila byste to, pokud by přišla nabídka?

No, jéje. To je můj sen. Jestli mě někdy osloví ze StarDance, tak jim zulíbám ruce. Je to krása. To oblečení, pokora mezi tanečními partnery, soulad, harmonie a podle mě je to velká prestiž. Tak třeba někdy.

Účinkujete na plesech ráda? Je to zřejmě jiné publikum než to, které chodí na vaše koncerty…

Jak jsem už zmiňovala. Lidi se přišli bavit a tančit. Nikdo tam moc nevytahuje telefony a nedívá se na koncert skrz něj, což je pro mě daleko více, než když máte plné náměstí, ale nikdo nezatleská, protože moc nemá čím, když hodinu natáčí na telefon. Všechno má něco do sebe a já si fakt vážím toho, že už devět let funguju, zpívám, lidi chodí a to je podstatné. Přeju si, abych jednou mohla říct, jako třeba pan Karel Gott, že zpívám už padesát až šedesát let. Zatím mám za sebou „pouhých“ devět let, tak snad se mi to povede.

Jak to máte s plesovými šaty? Necháte poradit?

Poradit si určitě nechám, ale na velké, honosné akce. Na plesy se oblékám sama a upřímně mě v šatech na nich moc ani neuvidíte. Mám ráda volnost, prostor, pohyb a v šatech toho moc na pódiu nerozjedete. Mám raději na vystoupení kostýmky.

Co vás čeká v letošním roce, pokud jde o zpívání?

Chystám jednu velkou věc, na které pracujeme už tři měsíce a ještě nějaký ten pátek pracovat budeme. Nechci o tom zatím mluvit, ale když se to povede a dotáhneme tu myšlenku do konce, bude to skvělé. Nikdo to zatím v Česku neudělal a je to strašně tenký led, takže musíme být poctiví a vše pořádně promyslet. Jde o hudební projekt a až se stane realitou, určitě vám o něm dám vědět. Držte palce! Teď aktuálně nám vyšla píseň s mou kamarádkou a kolegyní Mončou Bagárovou, takové black&white duo, a za dva týdny už máme přes 700 tisíc zhlédnutí. Je to boží!