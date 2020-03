První případ nakaženého koronavirem v opavském okrese potvrdila ve středu mapa na webu ostravské hygienické stanice. Jedná se o muže z Hradce nad Moravicí. Starosta města Patrik Orlík obratem vyzval občany ke klidu a svědomitosti. Zároveň vyvrátil spekulace, které mezi lidmi zaznamenal, a sice že by se mělo jednat o zaměstnance Městského úřadu Hradec nad Moravicí. Dotyčný podle jeho slov neměl ani přímou vazbu na městský úřad - více zde.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák už na dopolední tiskové konferenci vyzval všechny obyvatele kraje, aby nosili roušky nebo si zakryli ústa a nos. Alespoň improvizovaně - více zde.

VÝZVA DENÍKU: Čas nouze "zrodil" nové hrdiny. Děkujeme, dáme to!

Čtenáři Deníku posílají na redakci vzkazy a poděkování lidem, kteří v době, kdy je v České republice vyhlášen stav nouze a nařízena celostátní karanténa, prokazují velkou osobní statečnost, aniž by se o nich vědělo. Připojit svůj vzkaz nyní můžete i vy - více zde.

Restauratéři v Ostravě přežívají: Lidem nabízí rozvoz domů nebo výdej oknem

Ještě před týdnem měli v restauracích plno a nejen během polední pauzy se nezastavili. Kvůli nouzovému stavu a následné nařízené karanténě, která znamenala také uzavření restaurací, ale i oni bojují o holé přežití - více zde.



Pizza Coloseum: Pro zdravotníky, policisty a hasiče teď vaříme zadarmo!

Sami mají výrobní kapacity omezené na minimum, jednou na pět procent obvyklého režimu, tržby jsou nenávratně ztraceny. Přesto v ostravských provozovnách restaurací Pizza Coloseum přikročili ke gentlemanskému gestu. Všichni zdravotníci, policisté a hasiči mají v Coloseu jídlo zdarma - více zde.

Dopravci omezují a ruší spoje. Pendolino nejezdí

České dráhy od úterka do 23. března zrušily vnitrostátní vlaky pendolino mezi Prahou, Ostravou a Českým Těšínem - více zde.

Iniciativa Česko šije roušky baví i lidi v regionu, je to ochrana i módní styl

Roušky a jejich nošení na veřejnosti už v Česku přestává být tabu a v současné situaci je to jen a jen dobře. Připojují se také lidé z regionu, známé tváře i místní politici - více zde.



Žena kopala do dveří u uzavřené radnice, nedali jí sociální dávky

Ne všichni se ale v těchto dnech chovají zodpovědně a smířlivě. Například žena z Ostravy neudržela nervy na uzdě a v pondělí odpoledne v Ostravě-Hrabůvce poškodila vstupní dveře poblíž budovy úřadu, kde se domáhala vyplacení sociální dávky - více zde.

Stav nouze a vyšší sazby. Za krádež oplatků hrozí ženě až osm let vězení

Kvůli šíření koronaviru, následnému vyhlášení stavu nouze a karantény se vylidnily ulice a zavřela většina obchodů. Ubylo tak příležitostí ke krádežím a jiným zločinům. Přesto k deliktům dochází, a to navzdory hrozbě přísných trestů za činy spáchané za stavu nouze. Například za banální krádež to může být až osm let vězení - více zde.

