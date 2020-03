Pořádný rozruch ve zdravotnických kruzích, ale také v celém Novojičínsku, vyvolalo páteční prohlášení krajské hygieničky Pavly Svrčinové na tiskovém brífinku po zasedání krizového štábu.

Svrčinová kritizovala některé obyvatele kraje, kteří se chovají nezodpovědně. V této souvislosti zmínila i nově nakaženou sestru z nemocnice v Novém Jičíně, která podle ní měla pracovat na onkologickém oddělení a s příznaky onemocnění chodila do práce.

Nemocnice Nový Jičín, patřící do skupiny Agel, prostřednictvím své mluvčí Radky Miloševské tvrzení okamžitě odmítla. „Pozitivní test byl potvrzen u zdravotní sestry Nemocnice Nový Jičín, která pracuje na externí poliklinice této nemocnice, nikoliv na onkologickém oddělení,“ řekla Miloševská.

Krajská hygienička Pavla Svrčinová na tiskové konferenci apelovala obyvatele, aby byli z odpovědní. A následně zmínila poslední případ sestry z Nového Jičína.

„Zejména u zdravotníků mě nepřestává překvapovat to, že nemocný chodí do práce. Měli jsme sestřičku, která chodila do práce s příznaky onemocnění. Nejenom, že chodila do práce, ale když teď dohledáváme její kontakty, tak nám úspěšně nakazila, řekla bych, veškeré členy své rodiny,“ řekla Svrčinová.

Podle jejího zjištění zdravotnice chodila na rodinné návštěvy a v ohrožení tak jsou podle šetření tři až čtyři další rodiny. „Tam nám nakazila skoro všechny, včetně dětí školou povinných,“ řekla Svrčinová. „Byla to sestra, která pracuje na onkologickém oddělení. My jsme museli celé oddělení zavřít a vyšetřujeme všechny lékaře i pacienty, kteří tam jezdili na infuze a podobně,“ doplnila Svrčinová.

Mluvčí Agel Radka Miloševská podala o případu jiné informace a tvrzení hygieniků v tiskovém prohlášení odmítla. Zopakovala, že sestra nepracuje na onkologickém oddělení.

„Zdravotní sestra navíc nejevila příznaky onemocnění a ihned po pocítění prvních symptomů nastoupila do pracovní neschopnosti. Průběh jejího onemocnění je aktuálně velmi mírný, proto zůstává v domácím léčení. Jednalo se o komunitní nákazu, nikoliv cestovatelskou, což znamená, že zdravotní sestra necestovala do zahraničí,“ zmínila ještě Miloševská. Nemocnice navíc okamžitě ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí provedla všechna opatření k zamezení šíření nákazy.

„Všem zdravotníkům, kteří s nakaženou přišli do kontaktu, byla nařízena karanténa a podstupují odběr vzorků,“ dodala Miloševská.

Situace se nakonec vyjasnila až večer, kdy se krajská hygienička Pavla Svrčinová za nepřesné informace omluvila. „Bohužel mé informace nebyly pravdivé. V tomto případě jsem si neověřila informace poskytnuté mými podřízenými. Moje jednání nemělo poškodit pracovnici ani společnost Agel. Zdravotní sestře i vedení jejího zaměstnavatele jsem se omluvila,“ uvedla v tiskovém prohlášení Pavla Svrčinová.

Kdy poroste počet vyléčených v kraji?

V kraji se do pátečního odpoledne podařilo vyléčit stále jen jednoho pacienta, ženua z Frýdku-Místku. Krajská hygienička Pavla Svrčinová uvedla, že v posledních dnech se prováděly u pacientů kontrolní testy. Ty se realizují po čtrnácti dnech od zjištění onemocnění. „Testy ale byly pozitivní, takže musíme počkat dalších pět dnů a provést je znovu. Každý den ale nabíhají další a další pacienti, které budeme testovat. Uvidíme, zda je správné už po 14 dnech testovat negativitu," uvedla Svrčinová.