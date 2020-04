ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

POČTY ZA MS KRAJ:

Počet nemocných za MS kraj podle Ministerstva zdravotnictví (k 18.4. 17:30): 806

Počet nakažených v MS kraji podle Krajské hygieny Ostrava (k 18.4. 19:00): 766

Ostrava: 301

Frýdek-Místek: 170

Karviná: 110

Opava: 113

Nový Jičín: 48

Bruntál: 24

Počet uzdravených: 117

Počet mrtvých: 19



*Zdroj: Údaje vychází z MZ ČR a KHS Ostrava



**Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší? „Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



Mapy s údaji pro MS kraj o počtu nakažených:

*pro zvětšení map na ně klikněte

Mapa MZ, 18. dubna, 17.30 hodin.

Mapa KHS, 18. dubna, 19 hodin.

SOUHRN ZPRÁV Z MS KRAJE

(sobota 18. dubna)

V Ostravě opět ožila sportoviště, lidé vyrazili za pohybem ven

Tenisové a golfové míčky létaly v sobotu na sportovištích po celém Moravskoslezském kraji. Díky zmírnění vládních protikoronavirových opatření se otevřely tenisové, golfové i další sportovní areály. Lidé se ve velkém vrhli i na plážový volejbal. Nikomu nevadilo, že sprchy a šatny musely zůstat uzavřeny - VÍCE ZDE.



Paraglidisty v Beskydech zachraňovala Horská služba

Hned tři akce na záchranu zraněných paraglidistů se v sobotu udály v Beskydech, ve dvou případech musel do hor přiletět vrtulník - VÍCE ZDE.





Olík potřebuje k léčení získat denně nejméně milion korun! Lidé pomáhají sbírkou

Necelé čtyři týdny zbývají Radce a Bohumilovi ze Sedlice, aby sehnali peníze na genetickou terapii pro jejich syna bojujícího se spinální svalovou atrofií (SMA). Zolgensma se musí podat v půlce května… ne až v srpnu, kdy má dítě druhé narozeniny - VÍCE ZDE.



Doba koronavirová na špatné parkování nehraje, v Ostravě padají i pokuty

Za normálních okolností je takřka nemožné najít v centrech velkých měst a blízkém okolí volná místa k parkování. Obsazena jsou i některá placená parkoviště. Nyní je situace kvůli vládním protikoronavirovým opatřením jiná - VÍCE ZDE.



Lahve na kyslík z Vítkovic Česko pro zdravotnictví nechce, půjdou jinam. Proč?

Nečekaný zvrat! Ostravská společnost Vítkovice Cylinders ze skupiny Cylinders Holding, která je největším evropským výrobcem bezešvých ocelových lahví, nakonec české zdravotnictví zásobovat nebude. To se rozhodlo řešit situaci s lahvemi na kyslík a další medicinální plyny jiným způsobem - VÍCE ZDE.



VIDEO: Setkání ve FN v Ostravě, motorkáři nechtějí komplikovat práci lékařů

Netradičním způsobem se pokusili apelovat v době pandemie na motoristickou veřejnost lékaři z Fakultní nemocnice Ostrava. Se zástupci početné komunity motorkářů se setkali na Urgentním příjmu fakultní nemocnice - VÍCE ZDE.



Kofola koupila Ondrášovku, symbol Moravského Berouna

Stejně jako je limonáda Kofola symbolem Krnova s jeho prameništěm kvalitní kojenecké vody, máme minerálku Ondrášovku spojenou s Moravským Berounem a hlavně s jeho místní částí Ondrášov - VÍCE ZDE.



Studenti "zdravek" se vracejí do školy. Nemocnice hledají nové pomocníky

Od začátku nouzového stavu pomáhali v nemocnicích studenti vyšších ročníků zdravotních škol i téměř hotové doktoři a doktorky. Teď ale budou muset nemocnice hledat nové posily. Ta stávající totiž z velké části odejdou, aby se mohly věnovat připravě na maturitu a státnice - VÍCE ZDE.



Rouškový úklid vodáků z Posejdonu zbavil břehy Olše čtvrt tuny odpadu

Nouzový stav vyhlášený kvůli šíření epidemie koronaviru změnil i podobu tradičního jarního úklidu v rámci projektu Ukliďme Česko. Místo něj se dobrovolníci zapojili do Rouškového úklidu - VÍCE ZDE.



Fotíte mobilem? Na tyto věci byste neměli zapomínat

V době plné technologií už není problém udělat dobrou fotku mobilem. Jan Rybář, lektor fotografických kurzů iFotografování.cz, radí, jak vytáhnout z mobilního fotoaparátu to nejlepší a jak často v tomto předehnat i samotné fotoaparáty - VÍCE ZDE.



Mořská rybka malý klaun vybojovala pro Zoo Ostrava bronz za chovatelský úspěch

Zoo Ostrava získala díky odchovu mořské rybky klauna černotělého třetí místo v soutěži Bílý slon, kam se přihlašují zoologické zahrady z Česka a Slovenska - VÍCE ZDE.













(pátek 17. dubna)





Nakažený muž ohrožoval sousedy a plival na ně, zasáhla policie

První případ člověka s prokázaným onemocněním COVID-19, který vědomě ohrožoval své okolí, zaznamenali tento týden moravskoslezští policisté - VÍCE ZDE.



Fakultní nemocnice Ostrava odrazila kyberútok, případ šetří protimafiánský útvar

Fakultní nemocnice Ostrava odrazila v noci na pátek další kybernetický útok. „Cílem byl jeden z našich serverů. Podobné útoky správci naší sítě odrážejí často,“ řekla Deníku mluvčí zdravotnického zařízení Petra Petlachová - VÍCE ZDE.



Pomoc pro živnostníky v Ostravě: Odpuštění nájmu? Ne pro všechny!

Restaurace, kadeřnictví, malé obchody a další. Živnostníci v Ostravě – a všude jinde – zažívají hrozivé týdny, a proto jim obvodní radnice i soukromí majitelé pomáhají od obvyklých nákladů. Avšak ne všichni - VÍCE ZDE.



Zranění pod Lysou a úmrtí na Girové, záchranáři zasahovali v Beskydech

Šestapadesátiletý turista ve čtvrtek v podvečer upadl pod vrcholem Lysé hory tak nešťastně, že si zlomil nohu a letěl pro něj vrtulník z Ostravy. Záchranářský vrtulník a horská služba zasahovali ve čtvrtek v Beskydech dvakrát, muže v bezvědomí nalezl po šesté hodině ráno kondiční běžec na vrcholu Girová - VÍCE ZDE.



Reportáž z první linie, jak vypadá den na odběrovém místě v Třinci

Páteční den byl pro mou osobu tak trochu odlišný. Kostýmek jsem vyměnila za blankytně modrý ochranný plášť a lodičky vystřídala ochranná obuv. Pro přiblížení práce v první linii, jsem se přihlásila k dobrovolníkům do odběrového místa Nemocnice Třinec, kde se testuje koronavirová infekce Covid-19 - VÍCE ZDE.



Lídr krajské ČSSD Petr Kajnar o koronaviru pro Deník: Je snadné hledat chyby

Na podzim bude Petr Kajnar, bývalý primátor Ostravy, ve volbách usilovat o křeslo moravskoslezského hejtmana. Jak podle něj tyto úřady, ale i celá česká vláda zvládají současnou situaci v době koronavirové pandemie - VÍCE ZDE.

Zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/petr-kajnar-rozhovor-koronavir-denik-20200417.html



Báň odhalila dávnou minulost. Opravy kostela ve Starém Městě virus nezastavil

Celkovou opravu filiálního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu nezastavila ani současná pandemie způsobená koronavirem. Na pořadu dne je nyní nahrazení staré věže novou. Byla už natolik poškozená, že ji nelze opravit - VÍCE ZDE.



Muž na nádraží v Novém Jičíně vyhrožoval pobodáním injekční stříkačkou

Dramatické loupežné přepadení prošetřují policisté v Novém Jičíně - VÍCE ZDE.









EXKLUZIVNÍ ANKETA DENÍKU: Jak starostové v kraji bojují s koronavirem?



Deník oslovil v unikátním regionálním projektu primátory a starosty v celém Moravskoslezském kraji, aby se vyjádřili k současné koronavirové pandemii. „Každý občan z médií zhruba ví, jaká je aktuální situace ve velkých městech. Právě tato anketa ale přináší ucelený pohled i do malých vesnic v regionu,“ říká šéfredaktor Moravskoslezského deníku Aleš Uher. Deník zajímalo nejen to, jak náročné byly první dny po propuknutí pandemie, jak se semkli lidé, ale i to, jak zatím hodnotí práci Vlády ČR a Moravskoslezského kraje.



ODPOVĚDI STAROSTŮ NAJDETE:



Z OKRESŮ OSTRAVA, FRÝDEK-MÍSTEK, KARVINÁ - ZDE



Z OKRESŮ OPAVA, NOVÝ JIČÍN, BRUNTÁL - ZDE