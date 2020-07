Zatím naštěstí jen negativní testy na koronavirus mají pracovníci lázní v Klimkovicích. Ti se v zaměstnání setkali s fyzioterapeutem dětského oddělení, u kterého byl v pátek 10. července zjištěn pozitivní test na covid-19. Testování nadále probíhá.

KLIMKOVICE jižně od Ostravy jsou lázeňské městečko známé i svým čistým vzduchem. | Foto: Deník / Radek Luksza

Deníku to ve středu řekla mluvčí zařízení Ivana Gračková. "Všichni terapeuti a další pracovníci Sanatorií Klimkovice, kteří v předchozích dnech přišli do kontaktu s fyzioterapeutem dětského oddělení klimkovických lázní, u něhož byl v pátek 10. července zjištěn pozitivní test na covid-19, aktuálně podstupují testy přítomnost SARS-CoV-2. Do dneška obdrželo výsledky testů 22 terapeutů, tedy naprostá většina. U všech byl test negativní," uvedla.