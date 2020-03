Ve městě je nyní v karanténě přes 50 lidí, na 8. ZŠ chybí učitelé. Na půdě magistrátu v úterý zasedala Bezpečnostní rada města Frýdku-Místku. Cílem bylo stanovit doporučující opatření, vedoucí k větší prevenci před šířením koronaviru.

Online reportáž

„V současné době řešíme situaci na 8. ZŠ. V době prázdnin bylo v zahraničí na 20 učitelů a 40 dětí. Desítka učitelů již má z preventivních důvodů nařízenou karanténu. Je pravděpodobné, že přibydou další. Škola by neměla dostatek učitelů a nejspíš by nebyla schopna zajistit chod školy. O uzavření školy na takto dlouhou dobu (min. 14 dnů co budou učitelé v karanténě) může rozhodnout jen Ministerstvo školství. Jednáme, nemáme ruce v klíně,“ řekl primátor Michal Pobucký, který předpokládá, že pokud by v rámci nedostatku učitelů nebylo možné zajistit chod školy, poskytlo by ministerstvo své vyrozumění rychle a škola by mohla být uzavřena.

Nejdůležitější v tuto dobu je lidská zodpovědnost.

„Situaci bychom neměli zlehčovat a podceňovat, ale ani bychom neměli panikařit. Důležité je chovat se zodpovědně, a to jak k sobě samému, tak i ke svému okolí. Při návratu z postižených zemí, a zejména pak z rizikových oblastí, bychom měli kontaktovat hygienu nebo obvodního lékaře, který nám sdělí, zda je nutná karanténa nebo ne. Dodržovat karanténu, pokud je nařízena, znamená nechodit si nakupovat potraviny ani nevodit děti do školky a školy. Sledovat zprávy, zejména v návaznosti na aktualizace oblastí vyhlášených za rizikové. Situace se stále mění a vyvíjí. Oblasti, které včera rizikové nebyly, můžou být dnes za rizikové vyhlášeny a lidé, kteří v nich byli, by měli být v karanténě,“ řekl primátor Michal Pobucký s tím, že informace aktualizuje KHS Ostrava - http://www.khsova.cz/ nebo Státní zdravotnický ústav - http://www.szu.cz/.

„V rámci prevence byly již v souvislosti s chřipkou až do odvolání zakázány nebo omezeny návštěvy v městských pobytových zařízeních sociálních služeb, a to v Domově pro seniory, Penzionu pro seniory a také Hospici.

Všem organizacím na území města v sociální oblasti v rámci komunitního plánování byl zaslán také e-mail s doporučením Krajské hygienické stanice zavést důkladnou a pravidelnou dezinfekci sanitárních zařízení, denních místností, jídelen a všech dalších společných prostor,“ řekl náměstek primátora Marcel Sikora.

Na bezpečnostní radě se hovořilo také o společnosti Hyundai, která je kousek od města a její zaměstnanci jezdí na školení do koronavirem zasažené Jižní Koreje.

„Byl jsem ubezpečen, že vedení těchto firem již delší dobu spolupracuje s hygienickou stanicí a všichni zaměstnanci, kteří přiletěli z Jižní Koreje, jsou dávno v izolaci a v domácí karanténě,“ uvedl primátor Pobucký.

„Vyzývám ještě jednou všechny, kteří se vrátili nebo vracejí z ciziny, volejte 112 nebo na hygienu a informujte se, zdali nemáte být umístěn v domácí karanténě. Děláte to pro sebe, pro své příbuzné, děti, rodiče a všechny kolem vás,“ dodal primátor.

Jana Matějíková