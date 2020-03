Duo policistů, kteří se změní v šarmantní tanečníky, kteří lidem svým tancem předávědjí jak se dnes máme chovat na veřejnosti? Ano, i to je možné. Video policejních tanečníků, které se objevilo na facebooku Policie České republiky, najdete zde.

S humorem na to jde i Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru, který v těchto těžkých chvílích vozí Čechy z ciziny. Originální video hasičů si prohlédněte zde.

Čemu jste se v poslední době s chutí a od srdce zasmáli vy? Pobavte tím i ostatní. Pošlete nám text vtipu/obrázek/video na mail petra.pifkova@denik.cz.

Kapitán Demo se ptá Kdo to má

Na situaci se snaží vtipem reagovat i umělci. Také v Ostravě oblíbený crazy raper Kapitán Demo, který byl mimo jiné i jednou z hvězd zatím posledního ročníku festivalu Beats for Love, zveřejnil před pár dny na youtube song Kdo to má?







Mirai do toho šli s Nikol Štíbrovou

To oblíbená frýdecko-místecká formace Mirai na to šla více propagačně. Ačkoli se to možná zdá až neskutečné, ještě i po zákazu vycházení bez roušky se najdou tací, kteří v ulicích roušky nemají. A tady je aktuální song Mirai feat. Nikol Štíbrová Dej si roušku. To celé pochopitelně probíhalo v rouškách a po telefonu, takže umělci šli rozhodně příkladem.



Ostravští hasiči, roušky jsou sexy

Nosit roušky je dnes normální, navíc to může být i sexy. Také ostravští hasiči se rozhodli, že přispějí k téhle tolik potřebné osvětě a šli na to vtipem, tancem a s nadhledem. Podívejte se, jak jim to jde v jejich nejnovějším videu.