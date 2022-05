Národní podnik Metaz v roce 1992 změnil název na Ferrum Form, a v roce 1995 byl podnik zprivatizován.

Také kůrovec zachránil trať z Malé Morávky do Bruntálu

„Kovárnu Ferrum Form máme v Malé Morávce dodnes. Tato kovovýroba za tepla jediný průmyslový podnik, který pokračuje ve zdejší tradici. Mají asi 35 zaměstnanců, takže je to jen vzpomínka na doby, kdy tam pracovalo 160 lidí. Také produkty jsou trochu jiné. Jsme za kovárnu vděční, protože mnohé podniky s dlouhou tradici tady zanikly úplně. Například Dřevosloh se šedesáti zaměstnanci se různě transformoval a přejmenovával, až skončil,“ ohlédl se za průmyslovou výrobou starosta Ondřej Holub.

Rarita: velkovýroba žebříků

Svého času se v Malé morávce ve velkém vyráběly okna a dřevěné hasičské žebříky. „Pamatuji si jako děcko, že jsme ze zvědavosti prolézali venkovní sklady. Fascinovaně jsem koukal na tisíce žebříků uskladněných na jednom místě. Měly nahoře různé háky a kladky, aby se daly nějak vysunovat, nastavovat a propojovat. Dřevěné hasičské žebříky samozřejmě vzaly za své, když se objevila konkurence hliníkových žebříků. Celý ten segment tady skončil a odešel do historie. Zůstala mi jen vzpomínka z dětství na hromady žebříků,“ zavzpomínal na dětství starosta Ondřej Holub.

Turistický ruch vede

Kromě oblasti turistického ruchu jsou významným regionálním zaměstnavatelem také Lesy ČR. „Dřív zde měli nejen těžaře, ale také pilaře, a ženy, co jim sázely stromky. Dnes to všechno řeší externí firma a živnostníky. Turistický ruch tady byl odjakživa, ale z hlediska zaměstnanosti to dřív nebyl stěžejní obor. Dnes turistický ruch dává lidem práci a obcím příjmy. Má to i řadu negativ, ale pozitiva převažují. Mají to tady rádi návštěvníci z Olomoucka i Ostravska, takže jsme taková nadregionální turistická oblast,“ doplnil starosta Holub.

Vzpomínky na rekreace ROH

Nápor turistického ruchu se daří Malé Morávce ustát díky tomu, ze za První republiky i za Rakouska byla tato obec dimenzovaná na mnohem větší počet obyvatel. Na vrcholu měla až 1500 obyvatel, převážně sudetských Němců. Karlov měl dalších tisíc, takže celkem tu bydlelo a pracovalo na 2500 lidí. Dnes zde trvale žije asi 650 obyvatel a kapacita ubytovacích zařízení pojme na 3000 turistů.

Z prolézaček pod rozhlednou je vyhledávaná atrakce Jeseníků

„Objektů tady stálo hodně, ale dosídlení se moc nepovedlo. Hodně opuštěných domů zpustlo a pak se tu bouralo. Hromada chalup se taky prodala na rekreaci. Historicky nám pomohlo, že velké fabriky z celé republiky tu měly podnikové chaty na odborářskou rekreaci. Opava Ostroj, stavební firmy z Brněnska, Pozemní stavby Olomouc i ostravské průmyslové podniky si buď stavěli rekreační zařízení nebo si upravovali stávající objekty. Díky rekreacím ROH sem jezdili za pár korun lidi z celé republiky.“ vysvětlil starosta jak obec dodnes těží z toho, že lidé rádi vzpomínají na odborářské rekreace v Jeseníkách. Ukazují dětem nostalgicky místa, kde se učili lyžovat s dřevěnou skluznicí a vázáním Kandahár.

Co znamená kanón v obecním znaku?

Malá Morávka, znak.Zdroj: Deník/František KubaPřed obecním úřadem v Malé Morávce je kanón a dělové koule. Jde o obecní znak převedený do kovového 3D modelu. Spousta návštěvníků předpokládá, že v Malé Morávce proběhla nějaká významná bitva. Obecní symbolika má jinou logiku.

Zatímco dnešní Malá Morávka je symbolem rekreace, původně to byla významná průmyslová, těžařská a hutnická oblast. Má dodnes rozsáhlé poddolovené území po těžbě železné rudy. Díky štolám vysekaným do skály jsou zde významné zimoviště netopýrů.

Neobyčejné místo i zásah. Boj s požárem v Jeseníkách ztěžoval vítr i síť cest

„Znak Malé Morávky připomíná, že se tu po staletí vyrábělo železo. Ze železa se dá udělat všechno možné včetně zbraní. Tady se zbraněmi nebojovalo, tady se vyráběly,“ vysvětlil obecní symboliku starosta Malé Morávky Ondřej Holub.

Podle starosty je písemně zdokladované, že už za třicetileté války se na bojištích ve velkém počtu objevují zbraně vyrobené v Malé Morávce.

Obec proslavila zbrojovka

„Dochoval se list, ve kterém nějaký generál urguje dodávku snad třiceti tisíc mušket z malomoráveckých železáren. Železárny měnily svůj výrobní program podle toho, jestli byla válka nebo mír. Víte jak to je: buď odléváme ze zbraní písmenka, nebo z písmenek děláme kulky. Kanón s koulema je odkaz na průmysl v naší obci, která se v případě potřeby změnila ve zbrojovku a začala odlévat kanóny,“ doplnil starosta Holub.

Celnice na moravskoslezské hranici

Na obecním znaku najdeme také pruh, který připomíná, že obec leží přímo na hranici mezi Moravou a Slezskem. „Tato hranice prochází přímo naším katastrem, takže tu máme takovou místní atrakci: teď jsem na Moravě, a teď jsem ve Slezsku. Dnes už o té hranici skoro nikdo neví, ale bývaly ale doby kdy se tato dokonce střežila. Na začátku Karlova dokonce stojí objekt, o kterém se uvádí, že jde o bývalou celnici,“ doplnil Ondřej Holub.

Dalším prvkem obecního znaku Malé Morávky jsou ptáčci na smrku. „To je odkaz na naše přírodní bohatství,“ uzavřel starosta Holub.