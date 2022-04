Vyráželo se z místeckého kostela svatých Jana a Pavla do frýdecké baziliky Navštívení Panny Marie. „V opačném směru by to sice bylo z kopce, ale my šli do kopce, jako náš pán na Golgotu,“ uvedl děkan Daniel Vícha ze „spodní“ části města s tím, že průvod měl do dvou set účastníků. Ti se střídali v nesení kříže i čtení proseb (přednost dostala kvůli momentální situaci ve světě modlitba za mír).