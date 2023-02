Otrlý cynik si právě v Krnově může tento kýčovitý svátek vykompenzovat Antivalentýnem v kině Mír 70. Někdo klepe na dveře. Uteč! To jsou názvy hororů, které jako antivalentýnský speciál připravilo krnovské kino na 14. ledna. Programová nabídka se snaží trefit do vkusu všech diváků, takže nechybí ani klasický láskyplný Valentýn.

"Připravili jsme dvě speciální předpremiéry romantických filmů. A ať už si z našeho valentýnského menu vyberete francouzskou specialitu Julie, co by bylo, kdyby… – příběh o osudových rozhodnutích a náhodách nebo komediální Lásku podle plánu, ve které krásná Lily James prozkoumává všechny možnosti hledání dokonalého protějšku, určitě vás filmový zážitek zasytí. Nezapomněli jsme ale ani na ty, kteří se chtějí před romantikou schovat. Pod rouškou tmy malého sálu, ve společnosti hororů Někdo klepe na dveře a Uteč!, je nikdo nenajde," vzkazuje filmovým divákům Eva Budirská, vedoucí krnovského kina Mír 70.

Mysteriózní horor Někdo klepe na dveře začíná jako rodinný film. Rodinka na dovolené v chaloupce utopené v lesích, si užívá romantiku daleko od veškeré civilizace. Do chvíle, než se na jejich prahu objeví čtyři lidé, kteří vypadají jako z šílené náboženské sekty. Snaží se nebohým dovolenkářům vysvětlit, že svět, jak ho znají, brzy skončí, pokud ho nezachrání. Nic složitého. Stačí, aby se našel dobrovolník. Čtyři zvěstovatelé apokalypsy se chovají jako "naprostí magoři", co do argumentů sahají tu a tam i k násilí. Uvěřit jim může leda tak stejný blázen jako oni. Jenže otázka: A co když je to pravda? začíná být čím dál relevantnější. Stanou se ze sympatické rodiny stejní šílenci jako samozvaní jezdci apokalypsy? Film je atraktivní podívanou zejména pro fanoušky Muzea vidlí v Lichnově. V hororu pořádné vidle přece nesmí chybět.

Norský horor Uteč! z roku 2022 je pořádně mrazivý. Mladá americká studentka se tajně vydává do Norska, aby vypátrala své rodinné kořeny. Byla nalezena jako nemluvně na hřbitově s obráceným křížem na krku. Teenagerka se pomocí satanského symbolu dostává stále blíže k pravdě. Její pátrání však ztěžují noční můry a vidiny, které ji neustále nabádají k útěku, dokud ještě není pozdě.