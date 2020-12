Změna! Krnovská radnice v pondělí řekla, že adventní trhy budou. V jiném termínu

Neustále se měnící vládní opatření proti šíření koronaviru ovlivnila termín adventních trhů v Krnově. Ty původní, které se měly na Hlavním náměstí konat od 6. do 12. prosince, byly kvůli nařízením i technickým omezením zrušeny. Po oznámení uvolnění opatření, k němuž dojde od čtvrtka 3. prosince, bylo ale v pondělí 30. listopadu rozhodnuto o jejich uskutečnění v novém termínu, a to od 9. do 12. prosince, každý den od 10.00 do 18.00 hodin.

Tradiční adventní jarmark na krnovském náměstí. | Foto: Deník / František Kuba

„V třetím stupni PES jsme již schopni zajistit takové technické podmínky, aby se trhy mohly konat. Stánky, betlém a oblíbenou zvoničku pro štěstí začneme na náměstí instalovat od 7. prosince, první den trhů je plánován na středu 9. prosince. Zatím je stanoveno, že trhy budou do neděle 12. prosince, v případě zájmu ze strany stánkařů uvažujeme o jejich prodloužení," uvedla v pondělí Aneta Janoušková z odboru školství, kultury a sportu. Ani v novém termínu se nepočítá s kulturním nebo doprovodným programem, hrát bude pouze reprodukovaná hudba. Bude i Pohádková kouzelná zahrada Organizátoři adventních trhů ale přišli na to, jak i v letošní situaci vytvořit krásnou vánoční atmosféru a na pátek 18 a sobotu 19. prosince chystají Pohádkovou kouzelnou zahradu. Zdroj: město Krnov „Ta vznikne v centru města a bude se jednat o chodníčky vytvořené ze světel, které rodiny s dětmi dovedou k různým tematických pohádkovým místům, například k Ježíškově poště nebo k andělovi. Na stezce budou rozmístěny obrovské papírové sochy z různých pohádek," prozradila Aneta Janoušková a dodala: „Stezku připravujeme ve spolupráci se zámkem Linhartovy, jehož kastelán, výtvarník Jaroslav Hrubý se rozhodl zapůjčením soch dát Krnovanům vánoční dárek za to, že jej poctili oceněním v rámci ankety Osobnost města roku 2019."