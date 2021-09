„Splňte si svůj sen o exotickém ráji, kde se bez problému domluvíte česky!“ láká turisty Ladja Beach Resort. Jídelní lístek tu mají v češtině. Za smažák nebo řízek s hranolkama dáte necelé dvě stovky. Srílanské nudle a kari rýži pořídíte i za stovku. Přestože turisté si na Srí Lance vystačí s angličtinou, rezident Vladimír Kořínek už pomalu proniká do tajů sinhálštiny, jejíž abeceda má 52 písmen a výslovnost je odlišná od všeho, co doposud znal.

Samozřejmě se z Evropy na Srí Lanku nejezdí primárně za smažákem, ale za divokými slony, buvoly, krokodýly, pávy, papoušky, opicemi a buddhistickámi svatyněmi. Kriminalita je zde nulová a sluníčko svítí celý rok. Písečné pláže Indického oceánu jsou vidět přímo z okna. Přes rýžová pole a banánové plantáže v nížinách se můžete vydat přes kopce s čajovými plantážemi až k horám, které se vypínají do výšky přes 2500 metrů.

Přijel hned po občanské válce

„Měl jsem odjakživa přání žít v nějaké teplé krajině. A protože neumím sedět jen tak se založenýma rukama, měl jsem představu, že někde v tropických zemích vybuduji nějaké ubytovací zařízení s restaurací, o které bych se staral. Srí Lanka byla jednou z posledních zemí jižní Asie, kterou jsem navštívil, protože tu do roku 2009 probíhala občanská válka. Turismus byl minimální a podle toho taky vypadaly ceny letenek. Když se dostaly v roce 2013 do přijatelných mezí, tak jsem ostrov poprvé navštívil,“ vysvětluje Vladimír Kořínek.

Vladimír Kořínek v pátek 1. října v 18.30 hodin pořádá v Krnově přednášku s názvem Srí lanky, perla indického oceánu.Zdroj: se souhlasem Vladimíra Kořínka

Ráj bez turistického zázemí

Válka mezi Sinhálci a Tamily na ostrově Cejlon trvala 26 let. Kořínek si uvědomil, že poválečná situace je zde podobná jako v postkomunistickém Československu. Boží příroda, památky i přívětiví lidé, ale žádní turisté. Ubytování neodpovídalo nárokům Evropanů a bylo bylo buď obsazené nebo předražené. Obrovská výzva stát se průkopníkem cestovního ruchu v exotickém ráji.Vladimír Kořínek se zorientoval ve zdejším právu, zjistil si podmínky podnikání, ceny pozemků i náklady na stavbu. „Nejprve jsem si ale musel zodpovědět otázku, zda jsem zde schopen žít. Podnebí, stravování a především zdejší lidé mi zcela vyhovovali, tak jsme během dvou let začali s výstavbou,“ říká Kořínek.

Srílančané nikdy neřeknou "ne"

Bylo složité se zorientovat jak funguje zdejší byrokracie. „Výraz "tomorrow" zde znamená možná zítra, možná pozítří, ale možná taky nikdy. Srílančané totiž nikdy neřeknou "ne". Je to pro ně nespolečenské. Takže vám odkývnou vše, i když vědí, že to nemohou splnit,“ popsal Kořínek specifikum Srí Lanky. Zjistil, že podpora podnikání zde sice nefunguje, ale na druhé straně aspoň místní úřady nedělají cizincům přehnané obstrukce. Vědí, že kapitál zahraničních podnikatelů jim přináší nové možnosti a peníze.

Protože turista nesmí poznat, že něco nefunguje, na všechno musí dohlížet evropský personál. V případě Kořínkova resortu český. „Počty zaměstnanců jsou předimenzovány, což ale při místních platech není velký problém. Srílančané neznají ubytovací potřeby turistů. Jedná se o zcela odlišnou kulturu. Narozdíl od nás, kteří jsme se mohli po sametové revoluci podívat do sousedních zemí, jak se co dělá, Srílančané takovou možnost nemají. Cesta do Evropy je pro ně příliš drahá a návštěvou Indie si moc nepomůžou,“ vysvětluje Kořínek.

Přijďte na přednášku v Krnově

Češi bohužel o Srí Lance nemají mnoho informací. „Do českých médií většinou proniknou pouze katastrofické zprávy, jako nedávno hořící nákladní loď, která nezpůsobila prakticky žádnou škodu. Daleko horší byl covid, který na Srí Lance způsobil naprosté zastavení turismu. Přestože se nyní už zmírnily podmínky pro příjezd, Srí Lanka pořád zeje prázdnotou. I zmírněné restrikce jsou pro turisty stále ještě obtěžující,“ povzdechl si Vladimír Kořínek a odjel ze Srí Lanky na dovolenou do Krnova.

V krnovském Středisku volného času v pátek 1. října v 18.30 Vladimír kořínek pořádá přednášku a besedu s názvem Srí Lanka - perla Indického oceánu.