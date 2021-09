Coffee Festival všechna zákoutí krnovského náměstí oživil desítkami stánků a atrakcí. Nabízely to nejlepší z oblasti pouliční gastronomie a kávové kultury. Kromě znalců, kteří milují vůni a chuť výběrové kávy nebo diskuse v kavárenském prostředí, dorazila do centra Krnova také spousta zvědavců, kteří dosud byli zvyklí čerpat svou denní dávku kofeinu jen z lógru nebo z rozpustných granulí instantní kávy.

Festival upozornil, že dobrou kávu si nejlépe vychutnáte ve společnosti dalších degustátorů.

Krnov Coffee Festival před pěti lety založila Šárka Bolatzká - majitelka a headbaristka krnovské kavárny Malé Café. Pozvala do Krnova ty nejlepší české pražírny a kavárníky, kteří určují současné trendy. Zatímco Jiří Ovčáček informuje pouze o pražské kavárně, Šárka Bolatzká se rozhodla představit Krnovanům kavárenskou scénu v celé její šíři a hloubce.

Kávoví experti dorazili ze všech koutů republiky. Kávové boby putovaly do Krnova z celého světa. Právě cesta kávy z plantáže do našich kávovarů a světový kávový business byly tématem několika zajímavých přednášek. Kromě knížek o kávě si mohli fanoušci pražské kavárny zakoupit také knihy Boss Babiš nebo Rudý Zeman, a pak v rámci autogramiády diskutovat s jejich autorem Jaroslavem Kmentou.

„Krnovcoffeefest skončil. Pokud to mám nějak zhodnotit, bylo to velké! Krásné! Příjemné! A ještě nám do toho svítilo slunce. Kompletně celý festival dělá parta nadšenců. Nadšenců do akce, kterou si mohou užít, nabrat nové zážitky a poznat se s novými lidmi. Festival děláme srdcem, mnohdy bez zkušeností a v mnoha věcech chybujem, ale baví nás to. V pondělí doklidíme poslední zbytky a v úterý už rozjíždíme Krnov Coffee festival 2022. Jste ti nejlepší hosté, vystavovatelé a dříči, které jsem si kdy mohla přát! A vím, že stojí za to, pracovat na tom, aby šestý ročník mohl proběhnout. Budu vděčná za vaše komentáře. Ty hezké potěší, ale ty negativní mě, potažmo nás, posunují. To přesně potřebujeme,“ zhodnotila Šárka Bolatzká pátý ročník Krnov Coffee festivalu.