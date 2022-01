VIDEO: Krnovskou parní lokomotivu hodí lakovna na velké výročí do gala

Krnované letos slaví 150 let trati Krnov - Olomouc. Rovněž uplyne 50 let od chvíle, kdy se symbolem krnovského nádraží stala parní lokomotiva na podstavci. V úterý 18. ledna zrezivělou lokomotivu převzala Lakovna ZEGA a převezla ji z depa do svých dílen. Během pár měsíců zde lokomotivu kompletně hodí do gala.

Zrezivělá parní lokomotiva projde proměnou. | Video: Deník/František Kuba

Velké výročí se blíží, takže v říjnu na Den železnice musí zrestaurovaná lokomotiva zářit novotou. Převoz do lakovny nabídl mimořádnou příležitost zase jednou vidět parní lokomotivu na kolejích. Půlstoletí pouze stála na podstavci jako nepojízdný exponát, nebo se svezla po silnici na náklaďáku. V úterý zase jela po vlastních kolech, byť jen v roli taženého kolejového vozidla za dieselovým lokotraktorem. Lokomotivu ohrožovali zloději šrotu Město Krnov vyčlenilo na zrestaurování lokomotivy 429 tisíc korun. Další finance si vyžádá zvelebení podstavce, na kterém parní lokomotiva trůnila až do roku 2014, kdy došlo k nepříjemnému souběhu událostí. PODÍVEJTE SE: Historická Bufan odjela z Krnova, město ji chce zpět V Krnově začaly řádit organizované skupiny zlodějů šrotu. Úplně rozebrali bývalou slévárnu pár kroků od nádraží, takže bylo otázkou času, kdy se pustí také do cenné parní lokomotivy. Bezprizorní lokomotiva chátrala, zatímco České dráhy a město Krnov se dohadovaly, kdo je majitelem a kdo nese zodpovědnost za její neutěšený stav. Přímo v lokomotivě se zabydleli bezdomovci. Její okolí se změnilo ve skládku. Nedořešené vlastnické vztahy Fanoušci železniční historie se na to už nemohli dál dívat. V roce 2014 sejmuli lokomotivu z podstavce a odvezli ji z Krnova do bezpečného depa Klubu historie kolejové dopravy v Kněževsi na Rakovnicku. Tento zákrok lze stejně snadno interpretovat jako záchranu nebo jako krádež lokomotivy s nedořešenými vlastnickými vztahy. Z nádraží zmizela lokomotiva „Lokomotiva nikdy nebyla majetkem Českých drah. Byla majetkem Chemických závodů Ostrava, které už dávno zanikly. Byla vyřazena z provozu v době socialismu, kdy všechno patřilo všem. Nejspíš proto se doklady o předávání a převzetí lokomotivy nikdo nezdržoval. Po mnoha letech se kvůli tomu odehrál spor o vlastnictví,“ vysvětlil Igor Kozelek z krnovské radnice, který v archivech vypátral dokumenty potvrzující vlastnictví města. Rok 1972: město Krnov převzalo dar Před padesáti lety krnovské železniční opravny daly vyřazené lokomotivě nový nátěr, aby 13. října 1972 mohla být ze velkých fanfár slavnostně odhalena na podstavci. Nyní jí dá nový nátěr Lakovna Zega, aby na výročí 150 let trati a 50 let převzetí lokomotivy v Krnově vypadala jako nová. Na Den železničářů v říjnu 1972 davy Krnovanů sledovaly, jak budoucí ministr dopravy Vladimír Blažek předává předsedovi MNV Krnov Františku Ivánkovi opravdickou parní lokomotivu. Právě končila éra parních lokomotiv. Do módy přišlo vyřazené lokomotivy vystavit jako muzejní exponát na podstavci u nádraží. Darovaná lokomotiva, co nikomu nepatří, se vrátila do Krnova Proto byli Krnované tak šťastní, že také oni konečně získali lokomotivu jako dekoraci nádraží. „U příležitosti dne železničářů 1972 proběhl také návštěvní den v železničních opravnách. Dodnes si vybavuji, jak nás pozvali do střediska plného velkých parních lokomotiv a jak nás vozili na točně. Ta unikátní točna je dodnes provozuschopná a věřím, že se nebude v dohledné době likvidovat," řekl Igor Kozelek, který na historických fotografiích u nárazníku lokomotivy drží čestnou stráž jako jedenáctiletý pionýr. Zrezivělou parní lokomotivu 12. ledna 2022 převzala Lakovna ZEGA, která ji během pár měsíců kompletně zrestauruje.Zdroj: Deník/František Kuba Béeska neboli cukrovarenský bufan Tento typ silné, ale pomalé lokomotivy vyráběla ČKD pro speciální účely. Nikdy nevozila cestující, protože svými vlastnostmi byla předurčena pro práci ve fabrikách. Řadila vagony na železničních vlečkách a tahala je na krátké vzdálenosti. Byla nepostradatelným pomocníkem hlavně v cukrovarech. Železničáři podle typového označení 1435BS200 začali této lokomotivě říkat Béeska. Parním lokomotivám, kterých je výfuk dýmu provázený výrazným zvukovým efektem, se obecně říká bufan. Krnovští železničáři lokomotivě na podstavci říkali „cukrovarenský bufan“. České dráhy vyřadily z provozu moravskolezské push-pully Její renovace začne otryskáním, které odstraní rez a zbytky nátěru. Vyspraví se všechny díry a provedou konzervační nástřiky. Cílem je, aby mašinka vypadala na pohled jako nová, ale na trať už se nikdy nevrátí. Bude uvedena do stavu výstavního exponátu, ale už nebude provozuschopná. Koleje z podstavce, na kterých původně stála, byly převezeny do muzea, protože pamatují rok 1872, kdy železnice Krnov Olomouc vznikla. Okolí podstavce terénní úpravy změní na důstojné místo.