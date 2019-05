Prorazit v šipkách se snaží také krnovský František Humpula. Pětadvacetiletý šipkař je jednou z předních nadějí tuzemských šipek a i přes svůj relativně mladý věk už má na svém kontě několik výrazných úspěchů je dvojnásobným mistrem České republiky, nebo reprezentoval v roce 2017 spolu s Karlem Sedláčkem Česko na turnaji World Cup of Darts, což je mistrovství světa reprezentačních dvojic.

Zahráli si spolu proti Holandsku, za které nastoupili Michael van Gerwen a legenda Raymond van Barneveld, kteří se dohromady osmkrát stali mistry světa. „Na stagi ale zjistíte, že to jsou také jenom lidi,“ říká v rozhovoru Humpula, který se loni málem stal profesionálem.

Jak jste se vlastně k šipkám dostal?

K šipkám mě víceméně přivedl otec, který hrával krnovskou ligu. Hned napoprvé mě to chytlo, zaujalo mne, že je to taková precizní hra a není to o nějaké náhodě. Člověk se u šipek musí trošku snažit.

Kdy jste si začal uvědomovat, že byste to mohl někam dotáhnout?

Musím říct, že jsem si to tak nějak neuvědomil nikdy. Celou dobu hraji hlavně pro zábavu, to objíždění turnajů přišlo přirozeně časem. Trošku mi to možná docvaklo, když jsem začal porážet tuzemskou špičku a stal se mistrem republiky.

Největší úspěch vaší kariéry přišel před dvěma roky, když jste si zahrál na mistrovství světa reprezentací, to musel být obrovský zážitek…

Ano, to byl velký zážitek, dlouho jsem tomu sám nemohl uvěřit. Než jsem přišel na stage, tak jsem byl šíleně nervózní, ale jakmile jsem stál vedle van Barnevelda a van Gerwena, zjistil jsem, že to jsou vlastně úplně normální lidé a žádné modly, takže to ze mě spadlo.

Zápas jste sice podle očekávání prohráli, nicméně ostudu jste rozhodně neudělali. Vy jste dokonce měl krásné zavření 121 bodů…

Tak byl to samozřejmě hodně rychlý zápas. (smích) Věděli jsme s Karlem, že to je los, se kterým se toho příliš dělat nedá, takže si to aspoň užijeme. Myslím si, že to z naší strany špatné nebylo.

Začátkem loňského roku jste se pokoušel o zisk karty PDC Pro tour, díky které byste se stal profesionálem. Nakonec vás od ní dělila jedna výhra…

Mrzí mě, že to nevyšlo. Uvědomil jsem si to vlastně až v hotelu, jaký kousíček mi chyběl, po zápase jsem to bral jako normální porážku a nic si z toho nedělal. Hrál jsem s Holaďanem Mario Robbem a prohrál jsem až v rozhodujícím legu, ve kterém jsem navíc měl sehráno po dvanácti šipkách na 33, ale soupeř mě nepustil k doublu. Ještě mě mrzí jeden leg, kdy jsem minul strašně moc šipek na double. Vzpomínky jsou to ale hezké, bylo to pěkné finále.

Proč jste se nevydal bojovat o kartu i letos?

Letos jsem do Q School nešel kvůli problémům se zády. Navíc ani nemám takovou formu, jakou bych si představoval.

Šipky po celém světě zažívají v posledních letech boom, je to poznat i u nás?

Naše šipky jdou nahoru a jsme konkurenceschopní, neustále to koneckonců prokazuje Karel Sedláček, kterému se v poslední době na mezinárodní scéně daří. U nás vidím velký problém v tom, že upřednostňujeme softové šipky, zatímco v zahraničí se hrajou všude steely. Každého tady odrazuje počítání a cestování. Turnaje venku jsou ale jinak dotované, je tam spousta sponzorů a ty ohlasy tam jsou mnohem větší.

Živit se tedy pouze šipkami u nás nedá?

Kdyby člověk byl o třídu lepší než všichni naši ostatní hráči, tak se jimi určitě živit dá. Musel by ale vyhrávat všechny tuzemské turnaje.

V jedné z předešlých odpovědí už jste to nakousl, v poslední době se na mezinárodní scéně skvěle prosazuje Karel Sedláček, určitě byste jej chtěl napodobit…

Určitě. Kája je skvělý člověk i šipkař a strašně mu ty úspěchy přeju. On na to hlavně má, na naší scéně to vždycky byl top hráč a je skvělé, že zrovna on se takhle dokáže prosazovat.

Letošní sezona se blíží do své poloviny, jak jste zatím s jejím průběhem spokojen?

Bohužel jsem toho zatím moc neodehrál. Steelové turnaje nemám v podstatě žádné, jen něco málo v softech. Zanedlouho mě čeká kvalifikace na European Tour, která se letos poprvé odehraje v Praze, a chtěl bych si tam zahrát. Na žádné zahraničí to letos moc nevidím, chci se nyní hlavně připravit na příští ročník, abych byl opět v plné formě.