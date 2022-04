Předchozí roky zasáhl covid

Kvůli covidu se v uplynulých dvou letech musel festival KRRR! odložit, ale diváci nezapomněli. Vrátili se do Krnova ze všech koutů České republiky i Evropy. Zase došlo na společnou fotografii před promítacím plátnem a známé gesto rukou s citoslovcem KRRR!

Filmoví vědci na letošním patnáctém ročníku festivalu KRRR! řešili různé záhady kinematografe, například proč byla Pomáda v normalizačním Československu mládeži nepřístupná od 15 let nebo jestli je Pomáda dobrý nebo špatný film.

KRRR! V Krnově začíná festival filmů sedmdesátek

Evropsky ojedinělý festival KRRR! společně s Ministerstvem kultury a Státním fondem kinematografie podpořilo také město Krnov, takže úvodního slova se ujal také starosta Krnova Tomáš Hradil. „Shodou okolností jsem před týdnem stál před stejně zaplněným krnovským divadlem, když jsme po mnoha měsících rekonstrukce uváděli první představení. Je to úžasné, že po dvou letech pandemie, kdy to s kulturou byla bída, můžu v Krnově zase vymetat takto zaplněné kulturní akce,“ uvedl Tomáš Hradil s tím, že nejdůležitější osobou v sále je Pavel Tomešek, otec zakladatel festivalu KRRR!

KRRR! je krnovský festival archaických promítaček a oslava královského filmového formátu 70 milimetrů. Duben 2022Zdroj: Deník/František Kuba

Otec zakladatel Pavel Tomešek

Pavel Tomešek se svým týmem zažívali velká očekávání a zklamání, když předchozí ročníky KRRR! připravovali a zase odkládali. „Všem zaměstnancům kina, kteří to se mnou vydrželi, musím moc poděkovat. Panu starostovi a městu Krnov musíme také poděkovat, protože v době, kdy nás doma zavřel coronavirus, nám umožnili vylepšení kina o prostorový zvuk Atmos. Konečně i záchody máme komplet nové a pořádné,“ uvedl legendární krnovský kinař Pavel Tomešek a navrhl, že kinaři mohli společně se starostou slíbit divákům zase něco nového, až přijedou do krnovského kina příště.

Krnovké kino vzkázalo konkurenčnímu festivalu do Varů: KRRR!

„Tento dům by si už taky zasloužil celkovou rekonstrukci, stejně jako divadlo. V první etapě by se nám líbila digitální promítačka s rozlišením 4K, protože koncem roku nás čeká nový Avatar. Všichni jsme zvědaví, čím nás pan Jamese Cameron překvapí tentokrát. Doplnit atmosový zvuk o 4K projektor, v kombinaci s novým vyměněným plátnem, to je přesně to, co k Avatarovi potřebujeme. Rádi bychom také LED osvětlení, abychom mohli šetřit. Máme v sále bílý strop z roku 1903, ale památkáři nám dovolili ho snížit a udělat černý akustický obklad. Co vy na to pane starosto?,“ obrátil se Tomešek na starostu Tomáše Hradila a předal mu mikrofon.

Krnovský festival KRRR! je pozvánka do retro kina

„Naštěstí jsme si tuto scénku sehráli předem, takže nejsem tak nervózní, jako kdybych to teď slyšel zostra poprvé. Asi bude hodně těžké překonat úspěch, jaký v kině měly nové záchody. Ty tady minule na festivalu sklidily bouřlivý potlesk. Je nás tady v sále víc kolegů ze zastupitelstva, tak věřím, že mě podpoří, až budeme do kina investovat. Nechci, aby to vyznělo, jak my zastupitelé jsme skvělí. Skvělý je hlavně Pavel Tomešek, díky kterému kino skvěle funguje. Taková věc se pak podporuje snadno,“ uvedl starosta Hradil a zavzpomínal, jaký dojem na něj na minulém ročníku KRRR! udělal film Duna na sedmdesátce

Je Duna povedený film?

Starosta Krnova je velkým fanouškem díla Davida Lynche. Jeho film Duna viděl už dříve, ale jen na obrazovce, ne v kině. „Při zahajování minulého ročníku festivalu jsem mudroval o tom, že je Duna vlastně docela dobrá. Že Lynch je při hodnocení Duny k sobě k sobě příliš kritický. Že si nemyslím, že se mu Duna nepovedla. Pak jsem viděl Dunu na tom báječném sedmdesátkovém formátu a odcházel jsem z kina s pocitem: proboha, vždyť ono se to Lynchovi opravdu nepovedlo. Takže dnes už o filmech mluvit nebudu a přenechám to povolanějším,“ uzavřel starosta Hradil.