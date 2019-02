FOTOGALERIE/ Napadením tenistky Petry Kvitové z prosince roku 2016 se v úterý opět zabývá brněnský krajský soud. K soudu tentokrát dorazila i samotná česká tenistka. Vypovídala ale mimo soudní síň tak, aby se nemusela potkat s obžalovaným Radimem Žondrou. Ten svou vinu od začátku procesu odmítá.

Žondra podle výpovědi tenistky zazvonil na zvonek jejího prostějovského bytu kolem půl deváté ráno. "Měla jsem od osmé do deváté napsáno, že může přijít dopingová kontrola," uvedla Kvitová. Muž jí přes interkom sdělil, že jde kvůli revizi kotle, který ale tenistka v bytě nemá. Poté jí oznámil, že přichází i kvůli teplé vodě.



Kvitová ho podle výpovědi pustila dovnitř. "Když vešel za mnou do bytu, řekl, že to tam mám hezký. Já řekla, že mám dvě koupelny, šli jsme do té velké. Chtěl po mně, abych zapnula teplou vodu, tak jsem ji zapnula, v tu chvíli jsem měla nůž zezadu na krku. Popadla jsem ho a chytila ho oběma ruka, levou rukou jsem objala i čepel," uvedla Kvitová.

Když agresor čepel oddálil. Kvitová spadla na zem. "Křičela jsem, všude byla spousta krve. Mobil jsem měla na koberci a snažila jsem se ho nahmatat, on se ho snažil oddálit," popsala zážitek.



Následně se jí podařilo vstát. Útočníkovi nabídla deset tisíc korun, které si vzal a odešel. Poté přivolala pomoc.

Že útočník, který na ni v bytě vytáhl nůž, je právě Radim Žondra, uvedla tenistka na rekognici u policie. „Jak jsem tu fotku viděla, bylo mi to jasné," konstatovala. Později tenistka Žondru údajně poznala i naživo na policii, kde právě jej určila, když stál mezi dalšími čtyřmi muži.



S novináři v úterý Kvitová sama mluvit nechtěla, vyjádření ale u krajského soudu poskytl její mluvčí Karel Tejkal. „Mluvili jsme spolu po výslechu, už se usmívala a říkala, že teď už to pro ni definitivně skončilo," sdělil.

Radim Žondra stále trvá na své nevině. Útok na Kvitovou v úterý u soudu označil za amatérský. „Ten člověk si nechránil ruce ani obličej, kdybych tam šel, tak bych na ty věci pamatoval. Ten dům je asi 400 metrů od policejní stanice, kdybych tam šel jen tak v čepici, bez rukavic, bez krytí obličeje, tak to se rovná sebevraždě," vypověděl.



Za vydírání a porušování domovní svobody hrozí obžalovanému až dvanáct let ve vězení. „Jedna z psycholožek, která zpracovávala můj psychologický posudek, o mně řekla, že jsem možná rozmazlený fracek, ale nejsem tak hloupý, abych něco podobného udělal. S tím souhlasím,“ uvedl už dříve před soudem.