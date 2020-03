Podle mluvčího univerzity Adama Soustružníka se však nejednalo o žádný masivní útok, jaký by si veřejnost mohla představit v souvislosti s nedávným útokem na nemocnice.

„Šlo o běžné maily, které počítač vyhodnotí jako nevěrohodné či nebezpečné. Informovali jsme celou akademickou obec, aby je nikdo neotevíral, leč bohužel na ně několik lidí kliklo. Šlo o maily typu ‚Jestli nechcete ztratit přístup, zadejte heslo zde‘. No a někdo to vyplnil,“ uvedl Soustružník s tím, že v důsledku útoku docházelo ke krátkodobým výpadkům či omezení některých IT služeb.