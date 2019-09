Kvůli odsunu německého obyvatelstva přišlo Osoblažsko o své gastronomické tradice. Přišli sem dosídlenci s různými chutěmi a kuchařskými zvyklostmi. Potkaly se zde gastronomické vlivy ze Slovenska, z ukrajinské Volyně, z Řecka a ze všech koutů Čech i Moravy. Zrodil sez tolika vlivů nový trend? Je dnes kuchyně Osoblažska něčím originální? Odpověď na tuto otázku hledá gastrofestival Ochutnej Osoblažsko. Zatím se zdá, že žádný z trendů zde nepřevládá. Pro Osoblažsko je typická především rozmanitost.

Protože se v Osoblaze konal už osmý ročník gastrofestivalu, pravidelní účastníci už dobře vědí, jak na to. Zásada je přijet do Osoblahy stylově parním vlakem a na lačno, aby zvládli ochutnat co nejvíc z 16 soutěžních vzorků. Sladkých i slaných, českou klasiku i exotiku. Domácí zabijačka z Hlinky kontrastovala se specialitami indické kuchyně jako je červené kuřecí kari nebo palačinky s máslem ghí.

Všem důvěrně známý smažený mletý řízek nebo guláš kontrastovaly s moderním trendem pomalu pečené hovězí kližky z Rusína. Kozí farma Arnultovice připomenula veřejnosti, že kromě sýrů z kravského mléka existují také kozí, a že kozí klobásky nekoupí v žádném z hypermarketů.

Sezonní kuchyni zastupovala dýňová polévka nebo borůvkové koláče. Lehkou řeckou kuchyni tentokrát reprezentoval pokrm ntolmades, což je kuřecí rizoto s koprem a jogurtem zavinuté v listu mangoldu. Některé stánky si daly práci s vymýšlením originálního názvu, který předem nic moc nevyzradí, takže například obec Dívčí Hrad nabízela sladké hradlenky a Osoblažské muzeum Modré z nebe.

„Náš stánek dostal jedničku, asi proto, že jsme se letos přihlásili první,“ prozradila Alena Křištofová z Českého svazu ochránců přírody, která napekla levandulový cheesecake a spoustu dalších nadýchaných dobrot.

Není důležité, kdo v soutěži vyhrál, ale že labužníci mají o čem diskutovat a ještě dlouho budou na Osoblahu vzpomínat. Kdo to tentokrát do Osoblahy nestihl, může přijet parním vlakem 14. září na osoblažské Dýňobraní.

Od 12 do 17 hodin zde proběhne ochutnávka dýňových specialit a výstava více než dvaceti druhů jedlých dýní, a spousty okrasných. Připravena je také škola dýňového řezbářství.