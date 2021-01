V místě lezli tři skialpinisté, když se utrhla lavina, vzala jednoho s sebou. Záchranáři jej rychle našli a resuscitovali, bohužel marně. Potvrdilo se, že z pohledu lavinového nebezpečí patří Velký Kotel k nejrizikovějším místům v Jeseníkách. Například v únoru 1953 masivní lavina usmrtila otce se synem, kteří se v nepříznivém počasí vydali na túru z Karlova přes Velký kotel na Ovčárnu. Těla byla nalezena až v dubnu.

Lavina ve Velkém kotli zabíjela lavina také v roce 2010, kdy zde zemřel skialpinista. O rok dříve zde lavina strhla osmnáctiletého snowboardistu, který zraněním podlehl. Život zde dokáže ohrozit i sesuv daleko menších rozměrů. Přesně před dvěma lety 17. ledna 2018 zde pětatřicetiletého skialpinistu strhla masa sněhu, která ho zasypala jen částečně. Vyprostil se sám, jen si při pádu poranil nohu a potřeboval zajistit transport.

Na případu tohoto lyžaře pracovníci horské služby dodnes vysvětlují základní pravidla pohybu v lavinovém terénu. Skialpinista sice měl ve Velkém Kotli veškeré vybavení do lavinové oblasti a při pádu použil takzvaný lavinový batoh, ale bohužel se v lavinovém terénu pohyboval sám. Pokud by se nevyhrabal ze závalu vlastní silou, nikdo by mu nedokázal přivolat pomoc.

„České hory čeká o víkendu opět příliv návštěvníků a maximální opatrnost je na místě. Počasí se mění rychle. Na hřebenech většiny českých hor leží minimálně 50 centimetrů sněhu, ale v návějích může sněhová pokrývka dosahovat až dvounásobné výšky,“ varuje na svém webu Horská služba ČR s tím, že právě na rozhraní starého a nového sněhu se nejčastěji utrhne lavina.

V Jeseníkách dnes panuje extrémně silná mlha s viditelností do deseti metrů. Lavinový stupeň zvýšila jesenická horská služba dnes s ohledem na sněžení, během týdne napadlo až 20 centimetrů nového sněhu. Na Ovčárně leží 70 centimetrů sněhu a stále sněží, v lavinových katastrech je sněhu ještě více.

„Zvýšili jsme lavinový stupeň především kvůli novému sněhu, zvýšení stupně potvrdily i opakované kompresní testy. Na měrné tyči na Ovčárně máme přes 70 centimetrů sněhu, v lavinových katastrech je maximálně 90 centimetrů. Během týdne napadlo kolem 15 až 20 centimetrů, který postupně usedá. Stále hustě sněží, teploty se drží kolem minus pěti až šesti stupňů, v tuto chvíli je dokonce sedm pod nulou,“ informuje dispečer jesenické horské služby Ondřej Škovránek.

„V Jeseníkách nyní platí druhý stupeň lavinového nebezpečí, ovšem dnes přes den naši specialisté naměřili hodnoty, které jsou blíž stupni 3. To znamená, že pravděpodobnost samovolného pádu, nebo skluzu vlivem klimatických okolností je větší. I menší vrstvu sněhu na lavinových svazích ovšem za takových okolností může strhnout i malá skupinka turistů, nebo lyžařů,“ komentoval dnešní tragickou událost Vítězslav Kaller, náčelník Horské služby Jeseníky.

Pohyb v lavinových katastrech, zejména na lyžích, je ovšem při druhém stupni zakázaný. „Všechna tato místo místa jsou mimo značené cesty a nikdo na nich nemá co dělat. Je to nesmírně riskantní. Předem varuji návštěvníky hor, aby se v následujících dnech nepokoušeli podívat na místo nehody. Riskují ohrožení zdraví, a jak se dnes ukázalo, i života,“ důrazně apeloval na návštěvníky Jeseníků náčelník Kaller.

Lavinové katastry leží v Jeseníkách v oblasti Velkého Kotle, Červené hory a Králického Sněžníku. Je v nich šest lavinových katastrů a dohromady 20 lavinových drah. Naposledy se velká lavina o délce 300 až 400 metrů se v lavinovém katastru ve Velkém Kotli uvolnila předloni v polovině ledna. Podle horské služby to byla za posledních 20 let největší lavina v Jeseníkách. Nikoho však neohrozila.

