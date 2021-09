Namísto původně plánované rekonstrukce nechal majitel dřevěnou chatu během několika hodin strhnout. Údajně byl objekt ve stavu, kdy hrozilo jeho zřícení a ohrožoval tak své okolí.

„Při rekonstrukci garáže, která byla „na černo“ přistavěna k zadní části chaty, jsme zjistili, že je to všechno podivně poslepované. Když jsme odkryli obložení, zjistili jsme rozsáhlé poškození dřevomorkou. Některé metrové trámy tam třeba už vůbec nebyly. Zavolal jsem dva statiky, aby mi řekli, co se s tím dá dělat, a dozvěděl jsem se, že už nic, že ta stavba musí k zemi dolů,“ říká majitel dnes už neexistující Kolářovy chaty Michal Cháňa.

Dodává, že i když prostor kolem objektu ohradil páskou, stejně se tam procházelo plno turistů a někdo by mohl přijít k úrazu. Informace o likvidaci chaty se probírala také na sociálních sítích, lidé tím byli zaskočeni.

Chata zmizela za pár hodin

Rozhodování, co v této situaci udělat, netrvalo dlouho. Už v pátek Cháňa povolal bagry a začalo se s likvidací dřevěné budovy. Tentýž den informoval obecní úřad v Horní Lomné a Stavební úřad v Jablunkově o tom, že chatu nechal strhnout. Tento týden tam technika odklízí suť a celý prostor čistí.

Michal Cháňa říká, že se chtěl pustit do rekonstrukce, protože už když chatu v roce 2019 kupoval, věděl, že není v úplně dobrém stavu. „Objevili jsme několik problémových věcí a chtěli jsme se s bývalou majitelkou soudit, ale nakonec jsme na to rezignovali. Každopádně problémy zůstaly a vlastně hned v roce 2019 jsme uzavřeli horní patro, kde zůstal k dispozici turistům jediný pokoj. Dalších deset pokojů bylo uzavřeno, restaurace v přízemí fungovala dál,“ vypráví Cháňa.

Vedle původní Kolářovy chaty Cháňa během loňského roku postavil novou budovu, která ale slouží jen předem objednaným hostům - k pořádání firemních akcí, oslav, svateb či pro školní kurzy. K dispozici je sedm pokojů a sál pro110 lidí, v druhé budově, vzniklé přestavbou bývalé energocentrály, se může ubytovat dalších 10 lidí. Všichni mohou využít venkovní bazén a saunu.

A co nová chata

Co bude dál? Michal Cháňa říká, že chce postavit repliku původní chaty. „Chceme stavět co nejdřív, pokud nám to úřady umožní. To je samozřejmě otázka. Pokud ne, tak tak prostor po chatě zatravníme, uděláme tam třeba tenisový kurt a tím se historie chaty uzavře,“ říká bez sentimentu Michal Cháňa.

Preferuje ale stavbu nové chaty a tento týden už o tom jednal s úřady. „Mluvili jsme o celé situaci. Pan Cháňa chtěl vědět, co všechno je potřeba pro stavbu nové chaty. Projednali jsme různé postupy. On nám už předložil projektovou přípravu. Z hlediska územního plánu není problém stavbu povolit i v takzvaném zkráceném postupu. Pan majitel ale bude muset jednat ještě s ochranáři, protože pozemek je v CHKO,“ řekla Deníku Zuzana Sikorová ze stavebního úřadu v Jablunkově.

O tom, zda byla demolice staré chaty z pohledu úřadů v pořádku, zatím jasno není. „Celá věc je v šetření. Z hlediska stavebního zákona je takto rychlé odstranění stavby za určitých okolností možné, ale jestli to byla havárie, nebo nedovolené odstranění, zatím říci neumíme,“ dodala Zuzana Sikorová.

Kamil Kawulok, starosta Horní Lomné, kam chata na Slavíči katastrálně spadá, říká, že lidem na Slavíči Kolářovy chaty fandí. „Pan Cháňa mí říkal, že by chtěl mít do zimy novou chatu pod střechou. Tak uvidíme. Držím mu palce. Chápu, je to jeho majetek, snaží se chatu obnovit, aby všechno bylo jako dřív,“ dodal Kawulok.

K TÉMATU

Kolářova chata

V roce 1931 ji nedaleko původní Hadaszczokovy útulny postavil Jan Kolář a prakticky ihned se stala jednou z nejnavštěvovanějších v Beskydech. Ve 40. letech zde býval častým hostem i Petr Bezruč. V roce 1935 byla původní chata Němci obnovena, ovšem během 2. světové války zchátrala a v roce 1949 musela být rozebrána. V roce 1989 získali Kolářovi potomci chatu v restituci zpátky, zrekonstruovali ji a v roce 1991 znovu otevřeli. V roce 2019 chata změnila majitele a vedle vyrostla chata nová, která ale běžně neslouží veřejnosti. (zdroj: wikipedie)