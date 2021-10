V pátek 22. října prostřednictvím svého facebooku vyjádřil Václavec pochybnosti nad postupem Senátu, který se spokojil s písemným stanoviskem lékařů Ústřední vojenské nemocnice ÚVN v Praze. Lékaři v dopise adresovaném předsedovi Senátu 18. října oznámili, že podle jejich názoru prezident ČR Miloš Zeman ze zdravotních důvodů v současnosti není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.

„Nad konáním senátu mi zůstává rozum stát. Dopis s cíleným otázkami a následná odpověď řadovým senátorům nebyla zatím předložena, ale jistě se ví, že 5.11. se musíme sejít a pana prezidenta zbavit pravomoci. Pan prezident je určitě nemocen. Úvahy o jeho stavu plní denně stránky novin i televizních zpráv, každý jeho nevolič ví, že není schopen zdravého úsudku. Jen nikoho z vedení senátu nenapadlo ho navštívit. Slušně, s kyticí karafiátů, diabetickými pamlsky, s přáním brzkého uzdravení. Určitě při schůzce by si mohli udělat obrázek o jeho stavu a zejména duševním zdraví,“ napsal na svém facebooku senátor a lékař Ladislav Václavec (ANO).

Jde o nevratný proces?

Na rozdíl od mnohých kolegů senátorů je Ladislav Václavec přesvědčen, že převod pravomocí prezidenta na jiné orgány podle článku 66 ústavy je nevratný proces.

„Určitě nemůžeme předpokládat, že bude tančit. Jeho nejbližším úkolem je pověřit někoho sestavením vlády a pak vládu jmenovat. Iniciace článku 66 ústavy může vypadat, že to je na obranu pana prezidenta, že prezidentem zůstává, ale nikdo neříká, že zůstává bez pravomocí a hlavně, že tento proces je prakticky nevratný. Je to stejné, jako by chamtiví příbuzní rozebírali majetek dědečka, který je v nemocnici a ten se pak vrátil do vybílené chalupy. Tak uvidíme, jak to celé dopadne, pořád věřím ve slušné vzájemné chování,“ komentoval aktuální dění Ladislav Václavec.

Předseda koalice SPOLU a šéf ODS Petr Fiala informoval veřejnost, že Sněmovna a Senát si před předpokládaným listopadovým rozhodnutím o převodu pravomocí prezidenta vyžádají další zprávu z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), zda Miloš Zeman opravdu i nadále nemůže vykonávat povinnosti hlavy státu.