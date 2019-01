Zástupci Moravskoslezského kraje, jako majitele, i samotných nemocnic tvrdí, že finance na navýšení platů nejsou.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/AP

Pokud všichni lékaři v krajských nemocnicích nedostanou přidáno deset procent k platovému tarifu, jak jim slíbila vláda, může se stát, že v nich nebude mít kdo sloužit odpolední a víkendové služby.

Taková je situace poté, co lékaři sice dostali přidáno sedm procent ti mladší před atestací, a dvě procenta ti nejzkušenější.

Lékařské odbory přišly s požadavkem, aby platy lékařům dorovnal zřizovatel, tedy Moravskoslezský kraj.

V opačném případě budou muset nemocnice přejít na směnný provoz, jenže to pouze tam, kde mají dostatek personálu. Deník zjistil, že to může být velký problém. „Chceme tímto upozornit na nedostatek lékařů v nemocnicích a to zejména v souvislosti s jejich vytížením kvůli přesčasům, které v některých případech jsou až 1300 hodin za rok,“ uvedl místopředseda LOK (Lékařský odborový klub) Havířov Aleš Kaštovský. Podle současné legislativy mají lékaři povinnost odsloužit 150 hodin přesčasů za rok. Nad tento rámec, a to dobrovolně, až 416 hodin.

Odboráři už svůj požadavek přednesli zdravotnímu výboru krajského zastupitelstva a čekají na reakci. Pokud nedojde k dohodě, lékaři prý nebudou od února sloužit přesčasy a v nemocnicích tak pochybí lékaři. „V praxi by to znamenalo přechod na směnný provoz ve všech nemocnicích a ošetřování pouze akutních případů,“ dodal Kaštovský. Jen v havířovské nemocnici už výzvu podepsalo 80 lékařů a v celém kraji pak přes 350 lékařů.

PENÍZE NA ZVÝŠENÍ PLATŮ NEJSOU

Stejnou situaci řeší i v třinecké nemocnici. Tam se k výzvě LOK připojily dvě třetiny lékařů. Že by mzdy dorovnaly samotné nemocnice, prý není možné. „V minulých letech jsme výrazně navyšovali mzdové prostředky, nynější požadavky LOK nemůžeme akceptovat. Ohrozilo by to fungování nemocnice a ekonomickou stabilitu,“ uvedl ředitel třinecké nemocnice Zdeněk Matušek.

Jiří Matěj, ředitel trojice nemocnic v Karviné-Ráji, Orlové a Havířově, i náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer označili požadavky lékařských odborů za vydírání. „Poslední navýšení platů proběhlo letos v květnu a dohoda zněla, že to bude na dva roky,“ uvedl Martin Gebauer.

Potvrdil, že s rezervou na zvyšování platů lékařů krajský rozpočet nepočítá. „Jedině by se musely vzít peníze z nějakého přebytku hospodaření z loňska, Ale taky se může stát, že peníze se prostě nenajdou,“ naznačil Gebauer.

V případě, že k dohodě o navýšení platů nedojde, chtějí lékaři od února přesčasy ignorovat. „Jsme připraveni jednat, ale tuto věc by měla řešit legislativní úprava, kterou však nelze provést ze dne na den,“ dodal Martin Gebauer.

Moravskoslezský kraj je zřizovatelem šesti nemocnic, které fungují jako příspěvkové organizace (Nemocnice s poliklinikou Havířov, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Nemocnice Třinec, Nemocnice ve Frýdku-Místku, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov a Slezská nemocnice v Opavě a nemocnice v Bílovci).