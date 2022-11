Ukrajinští vojáci dostanou výcvik na Libavé

ČTK

Ukrajinští vojáci budou v Česku cvičeni ve výcvikovém prostoru Libavá. Na jednání sněmovního výboru pro obranu to dnes řekl velitel Velitelství pro operace české armády Josef Kopecký. Výbor dnes schválení příslušné mise podpořil, stejně jako vyslání vojáků do Kosova a do Iráku.

Cvičení ve vojenském prostoru Libavá. Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň