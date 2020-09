Jaroslav Pavelka spojil velkou část života s Tatrou Kopřivnice, byl automechanikem a automobilovým závodníkem. V sobotu si obyvatelé a návštěvníci Libhoště připomněli jeho nedožité sté narozeniny.

Ve sportovním areálu návštěvníci mohli obdivovat staré i méně staré automobily kdysi věhlasné značky Tatra, mohli si prohlédnout závodní monopost Jaroslava Pavelky, který zapůjčilo Technické muzeum Tatra, a na velkých panelech se o závodníkovi mohli dočíst mnoho údajů i zajímavostí. Kromě toho se ve stanu mohli podívat také na film o Jaroslavu Pavelkovi, který bude ke zhlédnutí rovněž na webových stránkách Libhoště.

Odhalení pamětní desky

Vyvrcholení akce se uskutečnilo u domu, v němž se automobilový závodník narodil. Starosta Starosta Libhoště Jiří Petrovský přivítal manželku Jaroslava Pavelky Miladu, jeho dceru Miladu Matušovou, Karla Lopraise a další přítomné. Vyjádřil také uspokojení, že se tato vzpomínková akce stala součástí Mezinárodní Tatra veterán rallye Beskydy 2020.

Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Michaela Bortlová, kurátorka Technického muzea Tatra Kopřivnice, poté uvedla, že příprava dokumentu o Jaroslavu Pavelkovi trvala déle než rok. „Podařilo se nám shromáždit obrovské množství materiálu o osobě Jaroslava Pavelky, ať už ze se soukromých archivů nebo ze státních sbírek,“ poznamenala Michaela Bortlová a připomněla, že Jaroslav Pavelka patří k nejvýznamnějším tatrováckým poválečným závodníkům. Poté starosta Petrovský s Miladou Matušovou odhalili na rodném domě Jaroslava Pavelky pamětní desku.

Milada Pavelková pro Deník uvedla, že mívala o manžela obavy. ale, že on jezdil opatrně. „Vždycky jsme na něho čekala. Ale on jezdil opatrně. Věděl, že má dvě děti a měl strach, ať se nezabije,“ řekla Milada Pavelková. Krátce na tatrováckého závodníka vzpomněl také šestinásobný vítěz dakarské rallye Karel Loprais, jenž řekl, že Jaroslav Pavelka byl velkým vzorem. „To byla tehdy vyhlášená trojice Veřmiřovský, Mark a Pavelka. A hlavně, bylo to tady doma,“ podotkl Karel Loprais.

Starosta Jiří Petrovský poté pro Deník sdělil, že 1. září zastupitelstvo Libhoště schválilo udělení čestného občanství Jaroslavu Pavelkovi. Ten se tak stal po prezidentu T. G. Masarykovi a ochránci přírody Oldřichu Sobkovi třetím držitelem čestného občanství Libhoště. „Chceme, aby se na něj nezapomnělo. On byl člověk, který si to doopravdy zasloužil. Jsem velmi rád, že jsou tady lidé, kterým to není lhostejné a jsou ochotní věnovat svůj čas těmto věcem,“ nastínil starosta zásluhy člena rady obce Petra Horáka, jenž je spoluautorem deseti panelů o Jaroslavu Pavelkovi.

K TÉMATU

Zdroj: Deník / Ivan PavelekJaroslav Pavelka



Jaroslav Pavelka nastoupil jako sedmnáctiletý v roce 1937 do Tatry Kopřivnice jako automechanik a pracoval tam až do důchodu v roce 1980. Ve druhé polovině čtyřicátých let vedení Tatry Kopřivnice rozhodlo aby se vozidla Tatraplán účastnila automobilových soutěží. Premiéru si Jaroslav Pavelka odbyl jako navigátor s řidičem Bittnerem ve Velké soutěži Jeseníky, která se jela 8. a 9. května 1949. Ve své třídě skončili třetí, celkově čtvrtí. V téže soutěži o rok později usedl Jaroslav Pavelka poprvé za volant soutěžního vozu. Ze 110 účastníků skončil se spolujezdcem Bruno sojkou druhý. V roce 1950 Jaroslav Pavelka začal řídit soutěžní automobil Tatraplán sport T 602 a poprvé dosáhl na vítězství v domácích soutěžích. Ještě v tom roce vznikl závodní monopost Tatra T 607, s nímž jezdec z Libhoště dosáhl dalších úspěchů. Posledním závodním vozem Jaroslava Pavelky byla Tatra T 603. V roce 1963 získal titul Mistra republiky, o rok později titul Zasloužilý mistr sportu. Za svou kariéru stanul na stupních vítězů pětapadesátkrát, z toho ve více než polovině případů na 1. místě. Jako závodní a soutěžní jezdec procestoval 14 evropských zemí. Po skončení kariéry se věnoval vývoji vozů Tatra 603 a také Tatra 613. V důchodu žil v Libhošti s manželkou Miladou a dcerami Jaroslavou a Miladou. Zemřel 3. května 1999.