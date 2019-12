Někteří lidé se v každodenním shonu zastavili a uctili památku čtyř mužů a tří žen, kteří zemřeli přímo v čekárně traumatologické ambulance nebo později na následky vážných zranění. Převážná část veřejnosti však vůbec nezareagovala. Vyplývá to ze zjištění Deníku, který situaci sledoval na několika místech v centru Ostravy.

VZPOMÍNKA

Lidé se zastavovali zejména na ostravském Masarykově náměstí. U morového sloupu, kde vzniklo pietní místo, někteří zapalovali svíčky. Byla mezi nimi i Magdalena Glombová z Ostravy se svým manželem. „Upřímně řečeno, mysleli jsme, že se zastaví více lidí,“ řekla Magdalena Glombová, kterou událost v ostravské nemocnici otřásla.

Kondolenční kniha a pietní místo před FNO

Je to bolestné. Dost se nás to dotýká. S manželem tam často chodíme na všelijaké kontroly a vyšetření. Hluboce nás to zasáhlo. Říká se, že člověk neví hodiny ani minuty, tady můžeme říct, že neví ani vteřiny. Pro rodiny je to hrozné. A ještě teď před Vánocemi. Soucítíme s nimi. Člověk by se měl aspoň zastavit, pomodlit se a zapálit svíčku,“ řekla žena.

Zatímco přímo na Masarykově náměstí se vzpomínalo na oběti masakru, okolními ulicemi lidé většinou procházeli bez povšimnutí. Podobné to bylo i v dalších částech centra. Například do budovy Ostravské univerzity na rohu Mlýnské ulice a ulice S. K. Neumanna návštěvníci za zvuku sirén normálně vcházeli, další z ní vycházeli.

Lidé uctili za zvuku sirén památku obětí střelby která se stala minulý týden, 17. prosince 2019 v Ostravě.Autor: Deník / Lukáš Kaboň

Podstatně pietnější atmosféra vládla před Fakultní nemocnicí Ostrava, kde se mlčky vzpomínalo na oběti masakru. Přímo na silnici zastavovala některá auta, která se rozjela až poté, co ustal zvuk sirén.

STŘELBA

K tragédii došlo minulé úterý. Dvaačtyřicetiletý Ctirad Vitásek z Jilešovic na Opavsku prošel po sedmé hodině ranní kolem několika čekáren. Poté zamířil na traumatologii, kde bylo nejvíce pacientů. Po zběsilé střelbě z nelegálně držené pistole zůstali na místě čtyři mrtví, další dva lidé zemřeli o chvíli později. Poslední oběť svým zraněním podlehla ve čtvrtek. Zraněni byli i další dva lidé, které již lékaři propustili do domácího ošetřování. Strůjce masakru několik hodin po činu spáchal sebevraždu.

Zbraň obrátil proti sobě v Děhylově ve chvíli, kdy nad sebou zahlédl vrtulník. Policisty na střelcovu stopu přivedla matka, za kterou z ostravské nemocnice odjel a vše jí řekl. Pachatel podle známých a přátel trpěl utkvělou představou, že má rakovinu. Zřejmě se domníval, že mu lékaři nevěnují dostatečnou péči. Zda proto střílel v nemocnici, není jasné. „Motiv stále zjišťujeme,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková s tím, že vyšetřování potrvá několik měsíců.