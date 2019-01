Spoustu toho nasliboval, třeba luxusní bydlení s bazény, ale ještě nesplnil. Rekonstruuje staré budovy, chce z nich mít domov pro seniory nebo honosné byty. Už v nedokončeném stavu jsou ale některé využívány sociálně slabými občany.

Jeden z rekonstruovaných domů v Kovařovicově ulici na Salmě. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jak investice heřmanického podnikatele Rostislava Mitruse vnímat? Jsou obavy lidí z ubytoven hned na několika místech Slezské Ostravy oprávněné? Kdo ví.

Radnice Slezské Ostravy se k této záležitosti odmítla vyjádřit. Stejně tak získat vyjádření samotného podnikatele, když jej náhodou na jedné ze staveb nepotkáte osobně, je takřka nemožné.

Naposledy hnul žlučí lidem v luxusní čtvrti v Heřmanicích. Hned za jejím plotem v Kubínově ulici se jal rekonstruovat další budovu, o jejímž budoucím využití se toho příliš neví. Podle svědectví některých lidí, ačkoliv se stále čile rekonstruuje, zde už bydlí první nájemníci.

Slezská Ostrava má takzvanou komisi bezpečnosti a veřejného pořádku. Podle popisu na webových stránkách obvodu mimo jiné předchází negativnímu dopadu na občanské soužití, navrhuje a vyjadřuje se ke změnám a úpravám obecně závazných vyhlášek (jimiž se obchod s chudobou dá určitým způsobem regulovat) a zabývá se dodržováním veřejného pořádku, a to především v problémových lokalitách.

VZNIKÁ POLITICKÉ HNUTÍ

Poznamenání hodné je, že členem této komise je také Jiří Lizák, v minulosti po několik období za různé strany volený slezskoostravský zastupitel, který před necelým rokem právě s Rostislavem Mitrusem založil společnou firmu Roji Fish, s.r.o. Tato společnost má kromě toho v rejstříku firem uvedené za sídlo stejnou adresu jako Mitrusova firma Mitrustav.

V podstatě stejné poslání jako tato komise chce mít i spolek Slezská pro život, který kvůli větším pravomocím usiluje o vznik stejnojmenného politického hnutí. Na několika místech, kde panují obavy z Mitrusových ubytoven, tak šíří petici za založení hnutí a již nasbíral dostatek z potřebného počtu jednoho tisíce podpisů. Nyní si tvoří „podpisovou rezervu“. O kterých lokalitách vedle zmíněné Kubínovy ulice je řeč? Níže přinášíme jejich přehled.

Domov pro seniory, nebo ubytovna?

Před dvěma a půl lety začal Mitrustav rovněž v Heřmanicích rekonstruovat bývalou školu ve Vrbické ulici. Dodnes vypadá zvenčí prakticky stejně. Podle Mitruse zde má být domov pro seniory, podle sousedů ubytovna.

I zde nedávno lidé podepisovali petici spolku Slezská pro život a svým způsobem tedy i za další „nerekonstrukci“ budovy. Na únorovém setkání na slezskoostravské radnici měl Mitrus sdělit, že je vše téměř hotové. Podle aktuálních snímků to tak příliš nevypadá. Asi před měsícem zde zaměstnanci sousední pošty viděli několik dní po sobě postávat vozidla realitní kanceláře, předtím a potom dlouhé měsíce ani nohu.

„Realitní kancelář kvůli domovu pro seniory?“ táží se lidé. Jak Mitrus Deníku loni řekl, problém spočívá v kanalizaci. „A znovu opakuji, že mám v plánu tam postavit dům pro seniory, žádné cikány, jak se lidé pořád bojí,“ komentoval Mitrus tuto investici, když jsme se potkali loni na Salmě.

Salma? Údajně luxusní byty s bazény

Právě lokalita známá jako Salma se stala dalším místem, které si Mitrus vyhlédl k podnikání. Koupil dva domy v Kovařovicově ulici a větší vilu kousek níž v ulici Na Jánské. I zde ale po prvotní výměně oken a zateplení přízemních částí domů práce loni spíše utichly. Rozeběhly se až pár dní zpátky.

I zde kolovala petice za transformaci spolku Slezská pro život v hnutí. Když tady lidé loni projevili obavy, Mitrus v podstatě vyhrožoval, že pokud mu nedají pokoj, nahlásí je, že nepovoleně využívají jeho kanalizaci. Skutečnost je ale opačná. Splašky do přírody putují od jeho domů.

Přidejme pár poznatků, které měl Mitrus sdělit v únoru zástupcům radnice a lidem. „Před všemi slíbil luxusní bydlení s bazény. Přiznal, že někdy své investice řeší tak, že tam nejprve nastěhuje sociálně slabé občany. U Salmy ale slíbil luxusní bydlení. Nicméně do vily dole, která rovněž nemá kanalizaci, už se nastěhovala romská rodina se čtyřmi až pěti dětmi,“ popisuje dění na Salmě tamní obyvatelka ze spolku Slezská pro život Iveta Vojtěchovská.

Příjezdová cesta údajně vznikla bez stavebního povolení, popelnice na tříděný odpad u zdejších domů jsou „narvány“ sutinami ze stavby. „OZO už si to fotilo. Všechny podněty předáme úřadům,“ říkají lidé, jež věří, potažmo spíše doufají, ve slibované luxusní bydlení. „Doufáme, že dostojí svého slova. A já bych ráda řekla, pan Mitrus staví také hezké domy, ale neznám žádný takový případ,“ smutně konstatuje Vojtěchovská.

K TÉMATU: V Ostravě je 42 ubytoven. Všechny soukromé

Na území Ostravy se momentálně nachází dvaačtyřicet ubytoven se schváleným provozním řádem. Všechny vlastní a provozují soukromníci, město žádnou. A nehodlá na tom nic měnit.



O VYUŽITÍ OBJEKTU ROZHODUJE VLASTNÍK„S tím souvisí také skutečnost, že nemáme žádné možnosti zásahu do využívání těchto budov jako ubytoven. Vlastník každého objektu s ním nakládá dle svých možností a záměrů a měl by tak činit v souladu s legislativou,“ říká Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy.

„Obec má možnost vyhlásit opatření, kterým by mohlo být v určitých objektech zastaveno přiznávání sociální dávky Doplatek na bydlení. Tuto problematiku však řeší jednotlivé městské obvody samostatně,“ dodává Rovňáková.