Tvář s rysy ne nepodobnými Andreji Babišovi, doplněná o upozornění „LŽE A KRADE“ je vyvedena černou barvou ve spreji na stanici Nová Ves (a kdovíkde ještě). Dopravní podnik to neřeší, autobusové a trolejbusové zastávky mu totiž většinou na rozdíl od těch tramvajových nepatří…

K autorství díla – považovaného jedněmi za vandalství a jinými za svobodné vyjádření názoru – se nikdo nehlásí. Patrik Onderka ale přímo žádá: „Kde seženu tu šablonu?“ Popřípadě by stačilo „tego“ (slangově podpis sprejera) na jeho plot, podklad prý je nachystán! Nástřik chce i Ludmila Justová.

Novoveské grafitti však podle starosty této městské části Tomáše Lefnera nebude mít dlouhou životnost: „Zastávka je naše, víme o tom a vedoucí technické čety už dostal instrukce k přemalování s termínem do konce týdne.“ Peníze na obnovení nátěru podle něj vydají rádi, aby byl obvod čistý!

„Bože, co vám ta stěna udělala, takový ksicht si fakt nezasloužila!“ stýská si Pavel Sedlák. Peter Venkman sice uznává, že grafitti na jakékoliv zdi je vandalismus. Ale autor prý má „naprostou pravdu“, jen ji prezentuje nesprávnou metodou. „Bych to neumýval, bo je to pravda…“ podotýká Martin Pilař.

Zato starosta Nové Vsi si nemyslí, že graffiti stojí za humbuk, který je mu věnován. „Prostě akt vandalství. Takováto rádoby umělecká tvorba je celkem běžná díky toleranci veřejnosti k vandalství a také ne příliš úspěšnému dohledávání autorů orgány činnými v trestním řízení,“ nechává se slyšet Lefner.

Ztvárnění premiéra je vodou na mlýn jeho příznivcům. „Autorem je sebestředný blb, proč si to nenastříká na barák a auto?“ ptá se Jiří Neděla. „Ukazují, jak jsou primitivní!“ vzkazuje Elizabeth Žáčková. Blanka Kanioková vyzývá, ať: „Hlavně nikdo nestříká toho zpěváka Vojtěcha a šunkohlava Prymulu“.