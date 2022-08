Manévry v Beskydech. Syřané prchali přes les, policisté dostali echo

Na specializovaném webu donio je jeho příběh, z něhož vybíráme:

Jmenuji se Honzíček a letos jsem oslavil v nemocnici dva roky. V dubnu 2022 se celé mojí rodině změnil život, onemocněl jsem těžkou nemocí a najednou bylo vše úplně jinak. Nejdříve se mi vytvořily na kůži červené flíčky a pár dnů nato se mi zvětšilo varlátko. Tatínek s maminkou se mnou jeli hned do nemocnice. Nikdo nevěděl co se mnou je, nikdo z lékařů se s tím ještě nesetkal. Poslali nás domů s antibiotiky.

Na další kontrole se to paní doktorce už nelíbilo a poslala nás okamžitě do Olomouce na dětskou kliniku. Na urgentním příjmu jsme dlouho čekali a to mě už nebavilo. Dělali mi ultrazvuk a opět nikdo nevěděl, co to vlastně mám. Pořád mě někam posílali a nakonec nám řekli, abych nastoupil hospitalizaci. Hned druhý den jsem prodělal několik vyšetření a na nic se nepřišlo. Vše jsem měl v pořádku.

Pak ale pani doktorka zavolala na onkologii a tam nám oznámili, abychom získali vzorek z kostní dřeně. Maminka nevěřila, že to může být až tak zlá nemoc. Do poslední chvíle jsmě věřili v dobrý výsledek, ale bohužel tomu tak nebylo. Oznámili nám Lymfoblastickou leukémii. Celý svět se nám změnil.

Maminka už měla nastoupit do práce po mateřské dovolené. Bohužel musela zavolat, že nenastupuje. Tak nám zůstal jeden tatínkův příjem. Teď nás čeká dlouhá a vyčerpavající léčba. Potřebuji hodně sil. Už se léčím přes tři měsíce a další dlouhé měsíce nás ještě čekají. Léčí mě kortikoidy, chemoterapií a různými odběry. Jsem hodně unavený a náladový, často pláču a maminka neví proč. Někdy papám a někdy ne. Doma mám také desetiletou sestřičku Barunku, která je momentálně teď méně s maminkou, protože ta věnuje veškerý čas mně. Ale věřím v lepší zítřky.

Pomoci můžete malému Honzíčkovi ZDE.