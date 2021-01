Premiéru si odbude tento pátek živě od 12.30 hodin na Jedničce.

Když přišlo první oslovení s nabídkou moderování pořadu Sama doma, odpověděla Markéta Konvičková „ne“. A v ten moment začala nad svým rozhodnutím váhat.

„Připadala jsem si na tento formát pořadu ještě mladá. Jsem sice čerstvá maminka, ale když o něčem nejsem stoprocentně přesvědčená, tak vím, že bych toho později litovala. Svůj názor jsem celkem rychle přehodnotila. Jsem společenský tvor, mám ráda být v obraze a učit se něco nového. Řekla jsem si, že bych to vlastně chtěla zkusit. Nejsem moderátor, ani se tam nechci zařazovat. V tom je profík moje kolegyně Linda. Já budu spíš za mluvící zpěvačku,“ říká Markéta Konvičková.

Pořad Sama doma Konvičková zná, několikrát byla jeho hostem. Ne však pravidelným divákem. Studovala vysokou školu, koncertovala. S narozením dcery se její život změnil, hlavní pozornost je věnována právě jí. Je víc doma a bylo by to tak, i kdyby byly povolené koncerty. I bez „korony“ je měla v plánu omezit. Role čerstvé maminky změnila i její vztah k pořadu Sama doma. Stala se součástí jedné z cílových skupin, zajímá ji spousta nových témat a věcí a těší se, až je bude moci osobně probrat s odborníky.

Co rozhodlo, že na spolupráci s ostravským studiem kývla? „Rozhodla moje nerozhodnost. Musím si za svým rozhodnutím stát. Jsem se vším v životě strašně rychle hotová. Když jednou řeknu ne, tak opravdu vím, že ne. Ale tohle ne bylo váhavé, nebyla jsem si jistá a začala jsem si říkat, proč ne? Vím, že by mě v budoucnu mrzelo, že jsem to nezkusila. Navíc věřím, že tam budu potkávat své kolegy z branže. Budeme si tam zvát hudební hosty, a až to situace dovolí, snad i zpívat,“ vysvětluje Konvičková.

„Pořad Sama doma z Ostravy vysíláme jen jednou za dva týdny. Když jsme s týmem pořadu začali hledat novou moderátorku, napadlo nás, že si můžeme dovolit oslovit známou osobnost, protože v takové vysílací frekvenci je to reálné. Rozhodně jsme hledali u nás v regionu. Markéta Konvičková nás napadla jako jedna z prvních, protože je to v mnoha směrech velmi talentovaná, milá a inteligentní mladá žena. Už po několika setkáních a zkoušce bylo jasné, že jsme nešlápli vedle. Věřím, že její bezprostřednost ocení i diváci a do pořadu přinese novou mladou energii, na moderování s ní se velmi těším,“ říká dramaturgyně a zároveň moderátorka pořadu Linda Bendová.

Má ráda výzvy a je dobrodruh. Na co se Markéta Konvičková v nové roli těší? „Ano, jsem dobrodruh a žijeme jen jednou. To mi připomnělo, že bych chtěla skočit tandem,“ odpovídá se smíchem Markéta Konvičková. „V Sama doma se nejvíc těším na lidský kontakt a komunikaci. Rozšířím si slovní zásobu a budu mít přehled, což k profesi zpěvačky bezesporu patří. Obavy mám ze sebe. Jsem zvyklá mluvit, ale z té druhé strany, ze strany hosta. Teď to bude jiné, já se budu ptát hostů a provázet pořadem. Jsem ale podezřele klidná. Vím, že když mi to nepůjde, Linda mě zachrání. Okolí mě podpořilo a fanoušci se těší, tak snad to tak zůstane i po prvním živém vysílání.“