Jedno lidové rčení praví, že „nic netrvá věčně…“ Vy včelaříte už více než 40 let. Dokázal byste vysvětlit, proč Vás tato činnost stále tak baví?

Ano, máte pravdu, nic netrvá věčně, ale ve včelařství nemůžeme říci, že to trvá věčně. Včelstvo je subjekt, který vás každý den umí překvapit, obohatit nebo i potrestat za prohřešek, kterého jste se vůči nim dopustil. Včelařství je obor, který očekává od včelaře znalost biologie včely, botaniku rostlin, genetiku, umět počítat, odhadovat a rozhodovat. Myslím si, že je to disciplína natolik pestrá, že mám obavu, že to ani za svého života vše neobsáhnu. Je to tak poutavé, že to nelze opustit.

Je včelařství vaší rodinnou tradicí? Kdo byl Vaším učitelem?

Ke včelařství mně přivedla láska. Zamiloval jsem se do hezké, moudré dívenky a její otec měl na zahradě čtyři úly se včelami. Velmi mně to zaujalo a už jsem u včelaření zůstal. Hezkou a moudrou dívenku jsem si vzal za ženu a ona mi toleruje časové zaneprázdnění. Je to koníček, který vás naplno potřebuje od dubna do září každého roku, takže není pro každého. Prvním učitelem byl můj tchán.

Vzpomenete si na první žihadlo, které jste dostal?

S ohledem na stav, že první žihadlo jsem dostal jako malé dítě, tak už žihadla, které jsem dostal a která dostávám každoročně od svých včel, moc neregistruji. Jednou jsem ale zanedbal situaci, že ke včelám se chodí ve včelařském oblečení a já jsem přistoupil ke včelám po sklizni sena v montérkách provoněných senem. To jsem neměl dělat! Včely mně tak ztrestaly, že jsem druhý den nechodil a skončil na nemocenské. Holt, za chyby se platí. Ale žihadlo je pro organismus člověka zdravá medicína. Samozřejmě, ale ne pro alergika.

Každoročně se v médiích objevují zprávy, že včelstev ubývá, že hynou kvůli nejrůznějším nákazách, vlivem špatného počasí a podobně. Jaká je tedy aktuální situace konkrétně na Karvinsku. Jaké jsou tady pro včelaře podmínky?

Je pravdou, že média nás informují o neblahém působení člověka na přírodu. Víte, mně je už dosti let a mohu prohlásit, že dnes nežiji ve stejné přírodě, do které jsem se narodil. Hynou větší zvířata než včela a hmyz. Člověk přetváří přírodu a krajinu a důsledky vidíme i my tady na Karvinsku.

Včela je indikátor životního prostředí, byla na zemi několik milionů let dříve než člověk a to, že hyne, je bohužel dílo člověka. Dnešní příroda neposkytuje včelám a jinému hmyzu dostatek kvalitní pastvy (pyl a nektar) k jejich životu. Ano, člověk dá včelám cukr, aby si udělaly zásoby na zimu, ale i člověk, pokud má jednostrannou a na hodnoty chudou stravu nebude čelit virózám a bakteriím.

Karvinsko je těžce zkoušený region a i když se začíná více zelenat, tak paradoxně na těch haldách měly kdysi včely více hmyzosnubných stromů a rostlin. Rekultivace zlikvidovaly akáty a zlatobýl, který tam nádherně kvetl na podzim. Dnes to je zelené a pro hmyz chudé. Snad v budoucnu budou ti, kteří rozhodují více vnímat potřeby nás lidí a fauny, která nás obklopuje.

Co dělá včelařům největší vrásky na čele?

Chemizace našeho prostředí a nemoci a nákazy našich včelstev. Víte, naši zemědělci si dnes neumí představit produkovat jakoukoliv plodinu bez opakovaných postřiků. A i když tvrdí, že používají přípravky včelám neškodné, tak aby nemuseli tolikrát vjíždět do polí, tak tyto přípravky míchají na mixy a ty se bohužel v tom okamžiku stávají pro včely a jiný hmyz smrtelným koktejlem. Je zajímavé, že před 30 a více léty se tolik chemie nepoužívalo a zemědělství nás uživilo. Dnes na 50 procent potravin musíme dovézt.

A jak je to tedy s nemocemi včel a nákazou včelího plodu?

Tady zase svou roli sehrává globalizace. Ono to, co se kdysi šířilo generace, je tu dnes rychlostí internetu. Včela medonosná, která je geneticky nastavena na náš kontinent, se neumí bránit parazitům z Asie nebo jiných končin světa a pokud jim člověk nepomůže, tak vymírají. Tak je tomu například s Varroázou, která tu je od 80. let minulého století a k ní se v posledních 10 letech přidávají virózy, které žel neumíme zvládat. Bojujeme, ale ten boj je nerovný. Jsem rád, že včelaři problém vnímají a zvýšeným úsilím zatím své včely chrání, ale viróz přibývá a k nim přichází z dalekých končin i jiné hrozby.

Jak má laik poznat kvalitní med? Není tajemstvím, že v obchodech se objevují medy z Číny anebo tzv. medy šizené. Dá se v běžném obchodě koupit kvalitní med, anebo pro takový musíme výhradně k včelaři?

Med je od nepaměti jednou z nejčastěji falšovaných potravin. Vyrobit si sladidlo z cukru umí každý a pokud si uděláte z 10 kilogramů cukru sladidlo, tak máte za 100 korun na 5 kilo sladidla, které přibarvíte a u cesty prodáte jako „pravý lesní med“. Když to vidím, tak mi je líto lidí, že se nechávají takto okrádat. Kvalitní med nám dodá opravdu pouze včelař a za deklarovaný med v obchodech bych ruku do ohně nedal. Poznat kvalitu medu je velmi těžké, ale jeden ukazatel tady je a to, že pravý med vám vždy zkrystalizuje. Květový dříve, lesní později.

Někde jsem četl, že by lidé měli konzumovat od včelařů ze svého regionu. Co na to říkáte?

Člověk je geneticky nastavený na život v určité zeměpisné šířce, takže to, že bychom měli konzumovat, jako hlavní potraviny plody naši kotliny platí i pro konzumaci medu. Včely med produkují z kultur, které nás obklopují, vždyť její rádius je zhruba pět kilometrů. Spotřebou medu ze svého okolí dáváme tělu vitamíny, minerály, energii a hlavně enzymy. Tady žijeme a já si myslím, že náš český med patří svou druhovou pestrostí mezi nejkvalitnější a nejchutnější. Čeští včelaři náš med vyvážejí, protože v cizině jsou lidé ochotni za kvalitu zaplatit. Aby tedy naše obchody nějaký med v nabídce měly, musí koupit levný patok ze zahraničí. Bohužel, náš člověk se dívá na cenu a ne na kvalitu.

Není tajemstvím, že med je z mnoha důvodů zdravou potravinou. Vyjmenujte, prosím, ty, podle Vás nejzásadnější.

Med je rychlá energie pro naše tělo. Med je směsice vitamínů, minerálů a enzymů. Pravidelná konzumace medu má velmi pozitivní vliv na náš zdravotní stav. A když je člověk zdravý, tak je i dobře naladěný a život je hezký. Od dob faraonů a v období šlechty konzumovali med pouze vyvolení a myslíte, že vyvolenými byli obyčejní lidé? Jeho efekt je ale naplněn dlouhodobým užíváním. Dnes nám včelaři nabízejí kvalitní med a je pouze na nás, zda této nabídky využijeme.

Jak byste přesvědčil člověka, který Vám řekne, že z nějakého důvodu nemá med rád, aby změnil názor a med konzumoval?

Já nerad někoho přesvědčuji o tom, aby změnil své návyky. Mnozí říkají, že něco nemají rádi a přitom to nikdy neochutnali. Člověk je homo sapiens, tzn. moudrý a je opravdu na něm, jak naloží se svým časem stráveným na tomto světě.

Když Vám dám na výběr osladit si kávu či čaj cukrem, nebo medem? Čím si „kávu oslavíte“ Vy?

Já a mí blízcí určitě dají přednost medu. Vždyť med zvýrazní chuť tohoto nápoje a dodá mu to opojení, které od něho očekáváme.

Jakému druhu medu dáváte přednost Vy? Květovému, medovicovému tmavému lesnímu, pastovému či preferujete medy druhové akátový, pohankový či jiný?

V naši karvinské kotlině chytáme hlavně květové medy. Jsou směsici pestré flory a jsou lahodné, voňavé. Ano zkrystalizují, ale to není vada, to je přednost a znak pravosti. Zkrystalizovaný med si můžeme uvést do tekutého stavu jemným zahřátím ve vodní lázni do 50°C a nebo tento med uvedeme do konzistence pasty a nabízím jako pastový. Ten je pořád jako máslo a neztuhne.

Ostatní medy u nás jsou výjimečné. Kdysi jsme tu sklízeli poměrně hodně akátového, hlavně v lokalitě Karviná-Doly, ale to je už minulost. Pohanka se v našem regionu také nepěstuje, i když tento med patří mezi nejhodnotnější co do obsahu vitamínů a enzymů. Takže já dávám přednost květovému medu a pohankový si musím koupit od přátel z Polska.

Ještě důležitá věc na závěr. Dosud jsme nemluvili o perspektivách včelařství. Jak jste na tom v regionu s těmi mladšími milovníky tohoto jistě prospěšného „hobby“. Je jich dost? Nevymřou včelaři na Karvinsku?

Otázku následovníka řeší každý včelař. Ono vybudovat provoz a zařídit provozovnu, je nemalá investice. Každý včelař nemá to štěstí, že bude mít pokračovatele přímo z domu, ale jsem rád, že mezi mladými lidmi je o včelařství zájem. Náš spolek organizuje každý rok dlouhodobý kurz pro zájemce a neuvěříte, ale letos už realizujeme čtvrtý ročník a pokaždé tam máme 30 až 35 posluchačů z celého kraje. Jsem rád, že se už dnes zajímají další a příští běh se rozjede od října.